Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Millet İttifakı'nın bilişime bakış açısı nasıl?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/erdogan-birilerinin-elleriyle-kalp-yapmayi-ogrenmesi-40-gun-surdu-peki-biz-o-sirada-neler-yaptik-1070464327.html
Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?
Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan 40 günde neler yaptıklarını anlatan videolu bir paylaşımda bulundu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T00:12+0300
2023-05-02T00:14+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
icraat
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070277918_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_c60fa4b8d9c4bef3d49e01b3c83e86b4.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 günde gerçekleştirilen icraatlara ilişkin video paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla birlikte, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü. Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda giydiği pilot kıyafetiyle yürüdüğü görüntü ile başlayan videoda, İnsansız Hava Aracı ANKA 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK 2 helikopterinin görüntüleri yer aldı.Restore edilen Seddülbahir Kalesi'ne yer verilen videoda, Gelibolu-Eceabat Yolu'nun, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Başakşehir-Kayaşehir ile AKM-Gar-Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nin, Kocaeli'de toplam 2,3 milyar liralık projelerin ve 1300 Yataklı Şehir Hastanesi'nin, Bandırma'da ilk bor karbür tesisinin, İstanbul Finans Merkezi'nin, Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Tesisi ile 99 projenin ve Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışının yapıldığı kaydedildi.TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiğine, 3 yeni fırkateynin sac kesiminin yapıldığına, Altay Tankı'nın TSK'ya teslim edildiğine, ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığına, yerli uçak HÜRJET'in ilk kez uçurulduğuna, Gökbey Helikopteri'nin yerli motor ile havalandığına dikkati çekilen videoda, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği, Karadeniz doğalgazının devreye alındığı, elektrikte yüzde 15 indirim yapıldığı, 24 bin 500 sağlık çalışanı alım müjdesinin duyurulduğu, engelli öğretmen atamalarının yapıldığı anlatıldı.Kahramanmaraş'ta 17 bin 802, Adıyaman'da 4 bin 431, Gaziantep'te 7 bin 87 konutun, Hatay'da ise 3 bin 122 konut ve 4 hastanenin temelinin atıldığı aktarılan videoda, Gaziantep'te köy evlerinin, Elazığ'da ise 1164 konutun daha hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.Şanlıurfa'da 659 konut ve dükkanın yanı sıra Malatya'da 1600, Diyarbakır'da ise 1432 deprem konutunun teslim edildiği bildirilen videoda, Fikirtepe'de 1648, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de toplam 2 bin 410 konutun hak sahiplerine verildiği anlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg T10X'i teslim aldığı görüntülere yer verilen videoda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiği anımsatıldı.Topkapı Sarayı'nın kimi birimleri ile Sultanahmet Camisi'nin restorasyonlarının tamamlandığı belirtilen videoda, kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın, Kırsal Dönüşüm Projesi ile 10 yeni müjdenin, ticari araçlara ÖTV muafiyetinin duyurulduğu, Akyazı Spor Kompleksi'nin açıldığı, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatına başlandığı ve Togg kredi müjdesinin paylaşıldığı hatırlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070277918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f203ec3f4bb85c3f5205a776120f759.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, icraat, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı
recep tayyip erdoğan, icraat, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı

Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü, peki biz o sırada neler yaptık?

00:12 02.05.2023 (güncellendi: 00:14 02.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan 40 günde neler yaptıklarını anlatan videolu bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 günde gerçekleştirilen icraatlara ilişkin video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla birlikte, "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü. Peki biz o sırada neler yaptık? Şöyle bir izleyelim" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda giydiği pilot kıyafetiyle yürüdüğü görüntü ile başlayan videoda, İnsansız Hava Aracı ANKA 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK 2 helikopterinin görüntüleri yer aldı.
Restore edilen Seddülbahir Kalesi'ne yer verilen videoda, Gelibolu-Eceabat Yolu'nun, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Başakşehir-Kayaşehir ile AKM-Gar-Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nin, Kocaeli'de toplam 2,3 milyar liralık projelerin ve 1300 Yataklı Şehir Hastanesi'nin, Bandırma'da ilk bor karbür tesisinin, İstanbul Finans Merkezi'nin, Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Tesisi ile 99 projenin ve Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışının yapıldığı kaydedildi.
TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiğine, 3 yeni fırkateynin sac kesiminin yapıldığına, Altay Tankı'nın TSK'ya teslim edildiğine, ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığına, yerli uçak HÜRJET'in ilk kez uçurulduğuna, Gökbey Helikopteri'nin yerli motor ile havalandığına dikkati çekilen videoda, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği, Karadeniz doğalgazının devreye alındığı, elektrikte yüzde 15 indirim yapıldığı, 24 bin 500 sağlık çalışanı alım müjdesinin duyurulduğu, engelli öğretmen atamalarının yapıldığı anlatıldı.
Kahramanmaraş'ta 17 bin 802, Adıyaman'da 4 bin 431, Gaziantep'te 7 bin 87 konutun, Hatay'da ise 3 bin 122 konut ve 4 hastanenin temelinin atıldığı aktarılan videoda, Gaziantep'te köy evlerinin, Elazığ'da ise 1164 konutun daha hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Şanlıurfa'da 659 konut ve dükkanın yanı sıra Malatya'da 1600, Diyarbakır'da ise 1432 deprem konutunun teslim edildiği bildirilen videoda, Fikirtepe'de 1648, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de toplam 2 bin 410 konutun hak sahiplerine verildiği anlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg T10X'i teslim aldığı görüntülere yer verilen videoda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirildiği anımsatıldı.
Topkapı Sarayı'nın kimi birimleri ile Sultanahmet Camisi'nin restorasyonlarının tamamlandığı belirtilen videoda, kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın, Kırsal Dönüşüm Projesi ile 10 yeni müjdenin, ticari araçlara ÖTV muafiyetinin duyurulduğu, Akyazı Spor Kompleksi'nin açıldığı, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatına başlandığı ve Togg kredi müjdesinin paylaşıldığı hatırlatıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала