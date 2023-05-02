https://sputniknews.com.tr/20230502/em-tugg-erenel-mudahale-edilmezse-isidin-idlibde-devlet-yapilanmasina-gecisi-her-an-olabilir-1070486689.html

Em. Tuğg. Erenel: Müdahale edilmezse IŞİD’in İdlib’de devlet yapılanmasına geçişi her an olabilir

Em. Tuğg. Erenel: Müdahale edilmezse IŞİD’in İdlib’de devlet yapılanmasına geçişi her an olabilir

Türkiye’nin sınıra 5 kilometre mesafede gerçekleştirdiği operasyonla yeniden gündeme gelen IŞİD tehdidine dair Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:06+0300

2023-05-02T14:06+0300

2023-05-02T14:06+0300

görüş

işid

işid karşıtı koalisyon

abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon

daeş

suriye

irak

idlib

idlib gerginliği azaltma bölgesi

afrin

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Henüz birkaç yıl önce Irak ve Suriye’de “İslam devleti” kurma yönünde örgütlenerek harekete geçen IŞİD (DAEŞ olarak da anılıyor) tehlikesi çeşitli yöntemlerle varlığını sürdürüyor.ABD, sözde IŞİD’le mücadele adı altında Suriye’de varlık gösterip YPG’yi desteklerken Türkiye de IŞİD teröründen en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak bu örgütle mücadelesine devam ediyor.Yurt içinde IŞİD’in hücre yapılanmalarına yönelik sıkça operasyonlar yapılırken bir haber de sınırımıza 5 kilometre mesafede yer alan Suriye’nin Afrin/Cinderes bölgesinden geldi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla IŞİD'in liderlerinden Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi.Operasyonun ayrıntılarıGüvenlik kaynaklarından basınla paylaşılan bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "IŞİD’in sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratı alındı. MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.Terör örgütü IŞİD’e 2013'te katılan El Kureyşi’nin, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldiği de aktarıldı. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, IŞİD’in önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de sözde yeni halife olarak ilan edilmişti. IŞİD’in ilk lideri Ebu Bekir El Bağdadi de ABD tarafından 2019’da İdlib’de Türkiye sınırına yakın noktada yapılan operasyonla öldürülmüştü.İdlib ve Afrin radikal terörist örgütlenmesi IŞİD'i nasıl besliyor?Bu bakımdan Hatay sınırında yer alan İdlib ve Afrin’deki HTŞ ve IŞİD gibi radikal terörist unsurların varlığı sürekli gündeme geliyor. Peki özellikle İdlib ve Afrin radikal terörist örgütlenmesi IŞİD'i nasıl besliyor? Bu bölgeler nasıl temizlenir? Türkiye, Rusya, İran ve Suriye ortak operasyon yapabilir mi?Bu soruları İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Başkanı ve Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erenel’e sorduk.Erenel, “İkinci nesil bir IŞİD’in geldiğini görüyoruz” diyerek şunları söyledi:‘Türkiye’nin IŞİD liderine operasyonu önem taşıyor’“ABD’liler IŞİD ile mücadele adı altında Türkiye’ye bu mücadeleye destek vermediğine dair birçok suçlamalarda bulundular. 2014-2015 yıllarında IŞİD’in Türkiye’deki eylemlerine baktığımızda bu kadar insanın hayatını kaybettiği başka bir IŞİD saldırıları yoktur. Bu yüzden de Türkiye mücadele için BMGK kararları ile kurulmuş koalisyonun bir üyesidir ve topraklarını IŞİD ile mücadele için kullandırmaktadır. Bu açıdan IŞİD ile mücadele etmiyor gibi bir savın ortaya konulması karşısında Türkiye’nin IŞİD liderine operasyonu önem taşıyor” diye devam eden Erenel, şunları ekledi:‘İdlib terör örgütlerinin yeni bir Afganistan’ı gibidir’İdlib bölgesinin IŞİD yapılanması için önemli olduğunu vurgulayan Erenel, bu konuda şunları anlattı:‘Teröristler artık bu bölgede aileleri ile birlikte yer almaya başladılar’‘Dörtlü görüşmelerin ardından ortak bir terörle mücadele yapılanması kurulabilir’Peki operasyon nasıl olabilir? Erenel, şunları söyledi:

suriye

irak

idlib

afrin

hatay

rusya

iran

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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