https://sputniknews.com.tr/20230502/ekonomi-analiz-uzmani-rojas-dolar-akil-hocalarinin-iddia-ettigi-kadar-guclu-degil-1070513457.html

Ekonomi analiz uzmanı Rojas: Dolar, akıl hocalarının iddia ettiği kadar güçlü değil

Ekonomi analiz uzmanı Rojas: Dolar, akıl hocalarının iddia ettiği kadar güçlü değil

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) ekonomi analiz uzmanı Dr. Oscar Rojas, 2008 krizinden sonra herkes doların, akıl hocalarının iddia ettiği kadar güçlü... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T21:04+0300

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IMF'nin 28 Nisan raporunda, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan en çok Avrupa’nın etkilendiği, çünkü enerji sevkiyatlarının kısıtlandığı, öte yandan Rus ekonomisinin beklenenden çok daha dayanıklı çıktığı ifade edildi.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) ekonomi analiz uzmanı Oscar Rojas, Sputnik’e açıklamasında, 2008 ekonomik kriziyle başlayan ve Arap Baharı’ndan sonra ivme kazanan dedolarizasyon sürecinin, Ukrayna’daki çatışma ve Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla hızlandığını ifade etti.Meksikalı uzman, “2008 krizinden sonra ve şimdi bu küresel enflasyon süreçleriyle herkes anladı ki dolar gibi bir para birimi, akıl hocalarının iddia ettiği kadar güçlü değil” dedi.“Dolar, yakın tarihte, uluslararası işlemlerin neredeyse yüzde 90'ını kontrol etme yeteneğine sahip son para birimiydi. Dolayısıyla bundan böyle kur sepetinin yeniden yapılandırılmasını izleyeceğiz” diyen Rojas, tüm küresel ekonomik düzen üzerindeki tek taraflı kontrolün, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ekonomisi tarafından kurulduğunu anımsattı.Uzman, “IMF, Ukrayna’daki çatışma bağlamında Moskova’ya uygulanan ekonomik yaptırımların işe yaramadığını kabul ediyorsa bu, dünya ekonomisinin çok kutuplu düzene dönüşme sürecinin Batı’nın kabul ettiğinden daha fazla hızlandığı anlamına geliyor” diye ekledi.

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