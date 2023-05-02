https://sputniknews.com.tr/20230502/dursun-ozbekten-ali-koca-kendi-isinize-bakin-kardesim-1070491716.html

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Kendi işinize bakın kardeşim

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Kendi işinize bakın kardeşim

Ali Koç'un geçmişte harcamalarıyla ilgili Erden Timur'a, "Ne para harcadın?" demesini hatırlatan Galatasaray Başkanı Özbek, "Herkesin kendi işine bakması... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:54+0300

2023-05-02T14:54+0300

2023-05-02T14:54+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

erden timur

galatasaray

dursun özbek

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070491561_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1d7e9257314b3fb3d8bb5c70a06ebe4.jpg

Bir kozmetik firması tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hayatı, iş dünyasına girişi ve Galatasaray Kulübü ile ilgili açıklamalarda bulundu."Şampiyonlukla ilgili bir tereddütümüz yok. Tamamen buna odaklı çalışıyoruz. Pazar akşamki (Beşiktaş derbisi) gibi yol kazaları olabilir" diyen Özbek, "Bu sporun içinde var. Çok iyi bir kadromuz, iyi bir teknik ekibimiz var. Başka takımlara da kaybettik. Bundan etkilenmiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları derbiyle ilgili, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisine büyük bir önem atfetmiyoruz. Sıradan lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatime göre şampiyonluk düğümü o maça kadar çözülmüş olacak. Ortamı çok da germeye gerek yok. Zaten Türkiye gergin bir ortamdan geçiyor. Tüm çabamız bu gerginliği artırmamak, Türk toplumunu kutuplaştırmamak için. En büyük talebimiz bu. Herkesle iyi geçinmeyi, barışık olmayı hedefliyoruz. Gerginliğin kimseye fayda getireceğini düşünmüyorum" diye konuştu.‘Herkes Galatasaray ile uğraşıyor’Başkan Özbek, futbolda rekabet ettikleri herkesin koalisyon halinde kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.Ligin 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında ilk tercih olarak oyuna alınmamasını sorun ederek bundan sonraki müsabakalarda forma giymek istemeyen ancak sonrasında özür dilemesiyle affedilen Bafetimbi Gomis'in durumuna da değinen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:'TFF Başkanı'na, 'Ne konuşuyorsunuz?' diye sordum'Dursun Özbek, kulüp başkan ve yöneticilerinin sürekli Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gitmesinden rahatsız olduğunu, bunu sormak için kendisinin de Riva'ya gittiğini dile getirdi.Kulüp başkanlarının Kulüpler Birliği Vakfı toplantıları aracılığıyla TFF ile görüşme imkanı olduğunu hatırlatan başkan Özbek, şunları kaydetti:‘Tüm maçlarımızı kazanıp lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız’Özbek, Süper Lig'de kalan tüm maçlarını kazanarak şampiyon olacaklarını ileri sürdü.Sarı-kırmızılı taraftarların Nef Stadı'ndaki desteğine değinen Özbek, "Galatasaray taraftarı başka bir şey. Bu sezon yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz. Böyle bir desteğin başka kulüpte olduğunu zannetmiyorum. Bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sporcusu, taraftarı, yönetimi el ele verdiğinde, Galatasaray'da başarı kaçınılmaz. Odaklandığımız şey, oynayacağımız 5 maçın tamamını kazanmak. Deplasman karnemiz iyi. Deplasman ya da iç saha ayrımımız yok. Beş maç oynayacağız. Tüm maçlarımızı kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikici ve üçüncü kimin olacağı tartışması var" şeklinde görüş belirtti.‘Bizim misyonumuzda Avrupa'daki rakiplerimizle yenmek var’Dursun Özbek, misyonlarının Avrupa'daki kulüpleri yenmek olduğunu, rakiplerinin ise böyle bir söylemde bulunmadığını kaydetti.Başkan Özbek, Galatasaray'ın 17 farklı branşta faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, rakiplerin gündeminin sürekli Galatasaray olduğunu öne sürerek, "Herkesin kendi işine bakması lazım" dedi.Bu sezon futbolda yaptıkları harcamaların geçmiş yıllara göre düşük olduğunu aktaran Özbek, "2014'te başkan yardımcısıydım. Rahmetli Duygun Yarsuvat döneminde futbol şubesine Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak bakıyordu. Kulübün mali yapısı ve insan kaynakları bana bağlıydı. 2015'te başkan olduktan sonra 3 transfer dönemi yaşadım. Galatasaray'ın en kabul edilebilir transfer harcamasını bu sezon yaptık. Geçen sezonki maaşlarla aynı seviyedeyiz. Şu anda 30 milyon euro civarında. Buraya 90 milyon eurolardan geldik. Bonservis bedeli satış ve alış farkına bakıldığında, maliyet yaklaşık 20 milyon euro. 2017'de transferleri yaptım. Bu transferin hepsi iyi miktarlarla satıldı. Bugün aldığımız oyuncuların hepsinin Avrupa seviyesinde talebi var. Galatasaray'da bu işi iyi yönettiğiniz zaman zarar etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.‘Galatasaray ile ne işiniz var?’Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçmişte harcamalarıyla ilgili Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a, "Ne para harcadın?" demesini hatırlatan Özbek, şunları söyledi:Dursun Özbek, kulüp başkanlığındaki en büyük hayalinin Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkmak olduğunu dile getirerek, "Ne yapıp edip onlara olan 2 milyar 200 milyon liralık borcu ödeyip, yapılandırma sözleşmesinden çıkacağız. Bu hedefe yürüyoruz. Yaptığımız tüm projelerde bu var" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230426/fatih-altayli-ali-koc-erden-timurla-ilgili-dosya-hazirlatiyorum-diyor-acz-itirafi-degil-midir-1070214950.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ali koç, erden timur, galatasaray, dursun özbek, tepki