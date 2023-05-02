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https://sputniknews.com.tr/20230502/dohada-afganistan-zirvesi-taliban-muzakereleri-reddetti-1070505183.html
Doha'da Afganistan zirvesi: Taliban müzakereleri reddetti
Doha'da Afganistan zirvesi: Taliban müzakereleri reddetti
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kapalı zirve sona erdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM)... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T17:57+0300
2023-05-02T17:57+0300
dünya
afganistan
afganistan savunma bakanlığı
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birleşmiş milletler (bm)
katar
doha
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Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'la ilgili gerçekleştirilen kapalı zirve sona erdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen zirvede, ikili işbirliği ilişkilerinin yanı sıra siyaset ve kalkınma alanları başta olmak üzere Afganistan'daki durum ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.Taliban kontrolündeki hükümetin herhangi bir resmi onayı olmadan düzenlenen zirvenin ardından konuşan Guterres, gelecekte bir toplantı daha yapılacağını söyledi ve katılımcılarla ilgili olarak "Birçoğu, geçmişten öğrendiğimiz derslere dayalı olarak daha etkili olmak için katılım çağrısında bulundu" açıklamasında bulundu.Bir gazetecinin Taliban'la doğrudan görüşmeyi isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan Guterres, "Doğru zaman geldiğinde, bu olasılığı kesinlikle reddetmeyeceğim, ama bugün değil" dedi. Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisi başkanı Suhail Shaheen ise, Associated Press'e yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetinin müzakereleri reddettiğini söyledi:“Bizi dinlemeye ve meselelerle ilgili görüşümüzü bilmeye hazır değillerse ikna edici ve makbul bir çözüme nasıl ulaşabilirler? Tek taraflı kararlar işe yaramadı. Afganistan bağımsız bir ülkedir. Kendi sesi var; sesimize kulak vermelerini istiyoruz. Bunun Afgan sorunlarının çözümü olmadığını ve sonucunun etkili olamayacağını düşünüyoruz.” Afganistan'ın dışişleri bakanı vekili Maulvi Amir Khan Muttaqi, Çinli ve Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.Doha zirvesine katılan ülkeler arasında Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri ABD, Katar ve Özbekistan yer aldı.
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afganistan, afganistan savunma bakanlığı, pakistan, bm, birleşmiş milletler (bm), katar, doha
afganistan, afganistan savunma bakanlığı, pakistan, bm, birleşmiş milletler (bm), katar, doha

Doha'da Afganistan zirvesi: Taliban müzakereleri reddetti

17:57 02.05.2023
© AAKampüs önlerinde toplanan küçük gruplar halindeki kız öğrencilerin içeri girmesine ise izin verilmedi.
Kampüs önlerinde toplanan küçük gruplar halindeki kız öğrencilerin içeri girmesine ise izin verilmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kapalı zirve sona erdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen zirvede, Afganistandaki durum ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.
Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'la ilgili gerçekleştirilen kapalı zirve sona erdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen zirvede, ikili işbirliği ilişkilerinin yanı sıra siyaset ve kalkınma alanları başta olmak üzere Afganistan'daki durum ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.
Taliban kontrolündeki hükümetin herhangi bir resmi onayı olmadan düzenlenen zirvenin ardından konuşan Guterres, gelecekte bir toplantı daha yapılacağını söyledi ve katılımcılarla ilgili olarak "Birçoğu, geçmişten öğrendiğimiz derslere dayalı olarak daha etkili olmak için katılım çağrısında bulundu" açıklamasında bulundu.

Bir gazetecinin Taliban'la doğrudan görüşmeyi isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan Guterres, "Doğru zaman geldiğinde, bu olasılığı kesinlikle reddetmeyeceğim, ama bugün değil" dedi.
Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisi başkanı Suhail Shaheen ise, Associated Press'e yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetinin müzakereleri reddettiğini söyledi:
“Bizi dinlemeye ve meselelerle ilgili görüşümüzü bilmeye hazır değillerse ikna edici ve makbul bir çözüme nasıl ulaşabilirler? Tek taraflı kararlar işe yaramadı. Afganistan bağımsız bir ülkedir. Kendi sesi var; sesimize kulak vermelerini istiyoruz. Bunun Afgan sorunlarının çözümü olmadığını ve sonucunun etkili olamayacağını düşünüyoruz.”
Afganistan'ın dışişleri bakanı vekili Maulvi Amir Khan Muttaqi, Çinli ve Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.
Doha zirvesine katılan ülkeler arasında Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri ABD, Katar ve Özbekistan yer aldı.
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