https://sputniknews.com.tr/20230502/diyanet-isleri-baskanligi-20-muhendis-alacak-1070505095.html
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 20 mühendis alacak. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T17:50+0300
2023-05-02T17:50+0300
2023-05-02T17:50+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
mühendis
kpss
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 mühendis alınacağını duyurdu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat 12 Mayıs saat 16.30'a kadar 'sinav.diyanet.gov.tr' adresi üzerinden müracaat edebilecek.2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranan adayların, Ankara'da yapılacak sözlü sınavda da en az 70 puan alması gerekecek.
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diyanet işleri başkanlığı, mühendis, kpss
diyanet işleri başkanlığı, mühendis, kpss
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 20 mühendis alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 mühendis alınacağını duyurdu. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat 12 Mayıs saat 16.30'a kadar 'sinav.diyanet.gov.tr' adresi üzerinden müracaat edebilecek.
2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranan adayların, Ankara'da yapılacak sözlü sınavda da en az 70 puan alması gerekecek.