https://sputniknews.com.tr/20230502/disisleri-bakanligi-resmen-duyurdu-misir-turk-vatandaslarina-kapida-vize-uygulamasini-baslatti-1070479378.html
Dışişleri Bakanlığı resmen duyurdu: Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını başlattı
Dışişleri Bakanlığı resmen duyurdu: Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını başlattı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı kapıda vize uygulaması kararını resmen duyurdu. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:22+0300
2023-05-02T12:22+0300
2023-05-02T12:22+0300
dünya
türkiye
mısır
seyahat
vize
kapı
türkiye dışişleri bakanlığı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir" denildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı
https://sputniknews.com.tr/20230415/misir-turk-vatandaslarina-kapida-vize-alma-uygulamasi-baslatti-1069728605.html
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türkiye, mısır, seyahat, vize, kapı, türkiye dışişleri bakanlığı
türkiye, mısır, seyahat, vize, kapı, türkiye dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı resmen duyurdu: Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulamasını başlattı
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Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı kapıda vize uygulaması kararını resmen duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir" denildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı