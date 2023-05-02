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https://sputniknews.com.tr/20230502/dis-ticaret-verileri-belli-oldu-ihracat-ithalat-dengesi-nisan-ayinda-885-milyar-dolar-acik-verdi-1070483178.html
Dış ticaret verileri belli oldu: İhracat-ithalat dengesi nisan ayında 8.85 milyar dolar açık verdi
Dış ticaret verileri belli oldu: İhracat-ithalat dengesi nisan ayında 8.85 milyar dolar açık verdi
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret dengesi nisan ayında 8.85 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 17.2, ithalat yüzde 4.5... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T13:13+0300
2023-05-02T13:27+0300
ekonomi
türkiye
ihracat
ithalat
dış ticaret açığı
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Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17.2 azalışla 19.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Açıklamada "Ramazan Bayramı nedeniyle, Nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği Perşembe – Cumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır. İhracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktör ise baz etkisi olmuştur." ifadesi yer aldı.Nisan ayında ithalat ise yüzde 4.5 oranında azalarak 28.2 milyar dolar oldu. Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35.8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1.3 milyar dolar oldu.İthalatta öne çıkan diğer fasıllar, 1.2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230423/turkiyenin-ilk-ceyrekte-en-cok-ihracat-yaptigi-ulkeler-belli-oldu-1070073486.html
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türkiye, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı
türkiye, ihracat, ithalat, dış ticaret açığı

Dış ticaret verileri belli oldu: İhracat-ithalat dengesi nisan ayında 8.85 milyar dolar açık verdi

13:13 02.05.2023 (güncellendi: 13:27 02.05.2023)
© AAihracat
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret dengesi nisan ayında 8.85 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 17.2, ithalat yüzde 4.5 azaldı.
Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17.2 azalışla 19.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Açıklamada "Ramazan Bayramı nedeniyle, Nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği Perşembe – Cumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır. İhracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktör ise baz etkisi olmuştur." ifadesi yer aldı.
Nisan ayında ithalat ise yüzde 4.5 oranında azalarak 28.2 milyar dolar oldu. Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35.8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1.3 milyar dolar oldu.
İthalatta öne çıkan diğer fasıllar, 1.2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler oldu.
İthalat-İhracat-Ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
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