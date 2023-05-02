Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Milyonlarca emekçi sandığa hangi koşullarda gidiyor?
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş kendi evinde Galatasaray'ı 3-1 yendi
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230502/destici-en-dusuk-emekli-maasi-11-bin-lirayi-gececek-1070475483.html
Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek
Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:25+0300
2023-05-02T11:25+0300
politika
büyük birlik partisi
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
emekli maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065142822_0:65:1600:965_1920x0_80_0_0_3edfe0f63ad627a39112d4cdb41ddda6.jpg
Pendik’te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.Bugün Ankara’da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Hayat pahalılığına da değinen Destici, “Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.” değerlendirmesini yaptı.Destici, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve BBP’ye destek verilmesini istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230423/bbp-genel-baskani-destici-biz-bu-vatani-emlak-ofisinden-satin-almadik-1070090159.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1c/1065142822_114:0:1486:1029_1920x0_80_0_0_f9a544a43dc403179ca3489625d74c12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı
büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı

Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

11:25 02.05.2023
© İHA / İHABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA / İHA
Abone olTelegram
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" dedi.
Pendik’te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Bugün Ankara’da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Hayat pahalılığına da değinen Destici, “Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.” değerlendirmesini yaptı.
Destici, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve BBP’ye destek verilmesini istedi.
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
BBP Genel Başkanı Destici: Biz bu vatanı emlak ofisinden satın almadık
23 Nisan, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала