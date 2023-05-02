https://sputniknews.com.tr/20230502/destici-en-dusuk-emekli-maasi-11-bin-lirayi-gececek-1070475483.html

Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Destici: En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T11:25+0300

2023-05-02T11:25+0300

2023-05-02T11:25+0300

politika

büyük birlik partisi

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

emekli maaşı

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Pendik’te bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Destici, Türkiye’nin terörle mücadelesinin hem sınırların içinde hem de sınırların dışında bütün hızıyla ve kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.Bugün Ankara’da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı’nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Hayat pahalılığına da değinen Destici, “Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.” değerlendirmesini yaptı.Destici, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin tarihi bir seçime gittiğinin altını çizerek, bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve BBP’ye destek verilmesini istedi.

https://sputniknews.com.tr/20230423/bbp-genel-baskani-destici-biz-bu-vatani-emlak-ofisinden-satin-almadik-1070090159.html

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büyük birlik partisi, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı