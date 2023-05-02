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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeyi-daha-ileriye-tasimak-icin-ter-dokuyoruz-1070493704.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:33+0300
2023-05-02T16:30+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
antalya
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Seçimlere iki haftadan daha az bir vakit kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile." dedi.Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı ile CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'na eleştirilerine devam etti.Erdoğan, "Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit kaldı. Her şeyiyle terörist Selo 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bu Selo, cezaevinde. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay bay Kemal parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıkla dedik kaç kere. Açıklayamaz... Her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar açıklarsın ama hayatı yalan" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere?" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde, Antalya'nın desteğini istmek için sizlerle bir aradayız.Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.'Türkiye, siyasetine de yönetimine dönük böyle bir oyunu asla haketmiyor'Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana 'Evet' demeyecek. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamak.Kardeşlerim herhalde fazla söze hacet yok. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit var. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa inşallah bu iş tamamdır.Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.Türkiye'yi bugünkü seviyesini getirmeseydik emin olun bize kimse ilişmezdi. Biz teslim olmayı değil mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz.Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'da ve Avrupa'da kulağına ne üflenmişse onu söylüyor. Arada bir kendi söylediklerini de mizah niyetine izliyoruz. Bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz, bu zatın hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir. Masa etrafında oturanlar ve çevresinde dönenlere bakınca hepsi ayan beyan ortaya çıkıyor. Hangi insan kendi milletine, devletine bu kadar büyük kin duyabilir."
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recep tayyip erdoğan, antalya, kemal kılıçdaroğlu, seçim
recep tayyip erdoğan, antalya, kemal kılıçdaroğlu, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var

15:33 02.05.2023 (güncellendi: 16:30 02.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.
Seçimlere iki haftadan daha az bir vakit kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türk milleti ile." dedi.
Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, Millet İttifakı ile CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu'na eleştirilerine devam etti.
Erdoğan, "Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit kaldı. Her şeyiyle terörist Selo 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Bu Selo, cezaevinde. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay bay Kemal parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıkla dedik kaç kere. Açıklayamaz... Her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar açıklarsın ama hayatı yalan" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir yere getirdi ki bu parti kurucusu olduğu Cumhuriyete ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü" görüşünü dile getirdi.
Erdoğan, "Ben göreve gelmeden önce TOKİ'deki üretim sayısı 40 bin konuttu. Şimdi ise 1 milyon 300 bin konutu biz yaptık. 40 bin nere, 1 milyon 300 bin nere?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde, Antalya'nın desteğini istmek için sizlerle bir aradayız.
Bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, evlatlarının geleceği olunca kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

'Türkiye, siyasetine de yönetimine dönük böyle bir oyunu asla haketmiyor'

Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.
Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.
14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana, talana, dolana 'Evet' demeyecek. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamak.
Kardeşlerim herhalde fazla söze hacet yok. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit var. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa inşallah bu iş tamamdır.
Kandil'de ne diyordu birisi... Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek.
Türkiye'yi bugünkü seviyesini getirmeseydik emin olun bize kimse ilişmezdi. Biz teslim olmayı değil mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz.
Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz. Bay bay Kemal, HDP ve PKK ne diyorsa kendisi de onu söylüyor. FETÖ ve gizli açık tetikçileri ne diyorsa Kılıçdaroğlu onu söylüyor. Amerika'da ve Avrupa'da kulağına ne üflenmişse onu söylüyor. Arada bir kendi söylediklerini de mizah niyetine izliyoruz. Bu zatın kendisini ciddiye almıyoruz. Bizim ilgilendiğimiz, bu zatın hangi hesabın temsilcisi olarak karşımıza dikildiğidir. Masa etrafında oturanlar ve çevresinde dönenlere bakınca hepsi ayan beyan ortaya çıkıyor. Hangi insan kendi milletine, devletine bu kadar büyük kin duyabilir."
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