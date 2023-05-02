https://sputniknews.com.tr/20230502/cumhurbaskani-erdogan-konyada-konusuyor-1070507854.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T18:48+0300

2023-05-02T18:48+0300

2023-05-02T19:53+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

doğalgaz

petrol

şenay aybüke yalçın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:Karadeniz'de şefedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmi Gazete'de yayımladık, hayırlı olsun. Şimdi Bay Bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Orada Filyos var, biz gazı orada çıkardık. Hani nerede diyordunuz işte çıktı. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verdik ve yaptık.Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlere teslim ettik. Dün KAAN'ın hangardan çıkarıp pis başı yaptık. İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. Korkanlarda var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız.İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.

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recep tayyip erdoğan, doğalgaz, petrol, şenay aybüke yalçın