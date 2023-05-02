Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/cumhurbaskani-erdogan-konyada-konusuyor-1070507854.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T18:48+0300
2023-05-02T19:53+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
doğalgaz
petrol
şenay aybüke yalçın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070508072_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_f6ff2b8295714e685371823756a9785e.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:Karadeniz'de şefedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmi Gazete'de yayımladık, hayırlı olsun. Şimdi Bay Bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Orada Filyos var, biz gazı orada çıkardık. Hani nerede diyordunuz işte çıktı. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verdik ve yaptık.Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlere teslim ettik. Dün KAAN'ın hangardan çıkarıp pis başı yaptık. İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. Korkanlarda var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız.İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070508072_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_48d3f6ca35e59f441897351ce36d643d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, doğalgaz, petrol, şenay aybüke yalçın
recep tayyip erdoğan, doğalgaz, petrol, şenay aybüke yalçın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar ve Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk

18:48 02.05.2023 (güncellendi: 19:53 02.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Karadeniz'de şefedip karaya çıkardığımız yerli gazımızın sevincini paylaşmak için doğalgaz faturalarını ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ihtiyacını faturalardan düşüyoruz. Bu müjdemizle ilgili kararı dün Resmi Gazete'de yayımladık, hayırlı olsun. Şimdi Bay Bay Kemal Zonguldak'ta madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Orada Filyos var, biz gazı orada çıkardık. Hani nerede diyordunuz işte çıktı. Doğalgazı yaktık, vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Biz söz verdik ve yaptık.
Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettik. Togg'un teslimatlarına başladık. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlere teslim ettik. Dün KAAN'ın hangardan çıkarıp pis başı yaptık. İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. Korkanlarda var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor.

Her seçim öncesi gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak, enerji hamlelerimize kara çalanları yeni müjdelerle hüsrana uğratacağız.

Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak.

Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk.

Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık.

Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.

2600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.

Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini milletimizin emrine vermemizin önüne geçecek herkesin hakkından gelecek, her engeli aşacağız.

Terör belasını Türkiye'nin gündeminden muhakkak çıkartacağız.

İlk kuyudan aldığımız petrolü, şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала