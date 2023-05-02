CHP'li Erkek: İçişleri Bakanlığında seçim için paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik

"Bunları niçin paylaşıyoruz? Maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz, İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturmuşlar. Tüm valiliklere, kaymakamlıklara talimat veriyorlar. Diyorlar ki, 'Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az 5, nüfusu 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek.'

İçişleri Bakanlığında oluşturulan yapı, bir seçim takip sistemi oluşturmuş. Örneğin bir kaymakamlık, Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazı yazmış. Demiş ki, 'İçişleri Bakanlığından gelen yazı uyarınca bana sonuç tutanaklarının birer örneklerini anlık olarak vereceksin.' Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor.

Kiraz İlçe Seçim Kurulu da bunu YSK'ye sormuş. 'Benden böyle bir talepte bulunuluyor. Ne yapacağım?' diye. Tabii ki YSK de oy birliğiyle bu talebi reddederek sandık sonuç tutanaklarının yasada kimlere verileceğinin açıkça yazıldığını, kaymakamlık ya da başka bir idareye sandık sonuç tutanaklarının verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını kararında vurgulamış."