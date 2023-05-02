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BM, Doha'da Afganistan için 'ortak noktalar' arıyor; Taliban davetli değil
BM, Doha'da Afganistan için 'ortak noktalar' arıyor; Taliban davetli değil
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan ile ilgili 'ortak noktalar' aramak için iki günlük toplantı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:41+0300
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dünya
taliban
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afganistan
kadın
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric toplantıya Türkiye, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü'nden heyetlerin katıldığını açıkladı.Bugün sona erecek toplantının temel amacının uluslararası toplumla 'Taliban yönetimiyle temel konularda nasıl bir iletişim kurulacağını' araştırmak olduğunu aktaran Dujarric, "Guterres, özel temsilcilerle yürüttüğü toplantıda, özellikle kadın ve kızlara yönelik insan hakları konuları, kapsayıcı yönetişim, terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili hususlarda ortak noktaları araştıracak" dedi.Dujarric, toplantıya Taliban yönetiminden davetli olmadığını, Guterres'in toplantı sonrasında basına açıklama yapacağını söyledi.Kadın personele çalışma yasağı getirilmesi kınanmıştıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan'daki Taliban yönetiminin BM kadın personeline getirdiği çalışma yasağını kınayan kararı 28 Nisan'da kabul etmişti.Kararda, Taliban yönetimine kadınlara yönelik yasakları hızlı bir şekilde "geri çevirme" çağrısı yapılırken, Taliban yönetiminden kadınların eğitim, istihdam, hareket serbestisi ve kamu hayatına eşit katılımını tekrar sağlaması talep edilmişti.
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taliban, doha, afganistan, kadın, antonio guterres

BM, Doha'da Afganistan için 'ortak noktalar' arıyor; Taliban davetli değil

15:41 02.05.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARAfganistan
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan ile ilgili 'ortak noktalar' aramak için iki günlük toplantı düzenledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric toplantıya Türkiye, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Norveç, Pakistan, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü'nden heyetlerin katıldığını açıkladı.
Bugün sona erecek toplantının temel amacının uluslararası toplumla 'Taliban yönetimiyle temel konularda nasıl bir iletişim kurulacağını' araştırmak olduğunu aktaran Dujarric, "Guterres, özel temsilcilerle yürüttüğü toplantıda, özellikle kadın ve kızlara yönelik insan hakları konuları, kapsayıcı yönetişim, terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili hususlarda ortak noktaları araştıracak" dedi.
Dujarric, toplantıya Taliban yönetiminden davetli olmadığını, Guterres'in toplantı sonrasında basına açıklama yapacağını söyledi.

Kadın personele çalışma yasağı getirilmesi kınanmıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afganistan'daki Taliban yönetiminin BM kadın personeline getirdiği çalışma yasağını kınayan kararı 28 Nisan'da kabul etmişti.
Kararda, Taliban yönetimine kadınlara yönelik yasakları hızlı bir şekilde "geri çevirme" çağrısı yapılırken, Taliban yönetiminden kadınların eğitim, istihdam, hareket serbestisi ve kamu hayatına eşit katılımını tekrar sağlaması talep edilmişti.
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