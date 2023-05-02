Binali Yıldırım: Tanınmasın diye HDP'nin rengini yeşile boyadılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/binali-yildirim-taninmasin-diye-hdpnin-rengini-yesile-boyadilar-1070510286.html
Binali Yıldırım: Tanınmasın diye HDP'nin rengini yeşile boyadılar
Binali Yıldırım: Tanınmasın diye HDP'nin rengini yeşile boyadılar
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T20:05+0300
2023-05-02T20:08+0300
binali yıldırım
2023 türkiye seçimleri
hdp
yeşil sol parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070236476_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_e2987008e41b03b84dfb335060054094.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ile görüştü.Ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldırım, Niğde'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir gibi bir vatansevere sahip olduğunu söyledi.Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin" diye konuştu.Niğde'ye önemli yatırımların yapıldığından bahseden Yıldırım, Ankara'dan Niğde'ye 6 saat olan yolun 2 saate düşürüldüğünü dile getirdi.Bir vatandaşın Niğde'ye hızlı tren istemesi üzerine Yıldırım, "O da geliyor. Kırıkkale Delice'den önce Kırşehir'e, sonra Aksaray'a, sonra Niğde'ye, sonra Mersin'e, sonra Adana'ya ve Gaziantep'e gidiyor. Tamam bütün bunları yapıyoruz ama son söz 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta terör örgütlerini sandığa gömelim mi? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy ile Niğde'den güçlü bir destek verelim mi?" ifadelerini kullandı.Yıldırım, ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.'Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar'14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri diğer ülkelerin de takip ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070236476_157:0:2552:1796_1920x0_80_0_0_c6edf839eec252b8329dd2910eb30cba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
binali yıldırım, hdp, yeşil sol parti
binali yıldırım, hdp, yeşil sol parti

Binali Yıldırım: Tanınmasın diye HDP'nin rengini yeşile boyadılar

20:05 02.05.2023 (güncellendi: 20:08 02.05.2023)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım "Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ile görüştü.
Ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyenlere hitap eden Yıldırım, Niğde'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir gibi bir vatansevere sahip olduğunu söyledi.
Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin" diye konuştu.
Niğde'ye önemli yatırımların yapıldığından bahseden Yıldırım, Ankara'dan Niğde'ye 6 saat olan yolun 2 saate düşürüldüğünü dile getirdi.
Bir vatandaşın Niğde'ye hızlı tren istemesi üzerine Yıldırım, "O da geliyor. Kırıkkale Delice'den önce Kırşehir'e, sonra Aksaray'a, sonra Niğde'ye, sonra Mersin'e, sonra Adana'ya ve Gaziantep'e gidiyor. Tamam bütün bunları yapıyoruz ama son söz 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta terör örgütlerini sandığa gömelim mi? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy ile Niğde'den güçlü bir destek verelim mi?" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

'Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri diğer ülkelerin de takip ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ne diyorlar? Türkiye bu senenin en önemli seçimini yapıyor. Size ne kardeşim, bizim seçimimiz. Hesap başka, Niğdeli hesap başka, oyun başka. Oyunu bozacak mıyız? Bunların heveslerini kursaklarında bırakacak mıyız? Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar ama 21 ayın sonunda aynı adaya karar verdiler. Bir aday için 21 ay zaman kaybeden bir ittifaktan Niğde'ye hayır gelir mi? Aslında bunlar 6'lı masa ama günün sonunda bir tane sakladıkları ortakları da ortaya çıktı. Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun. Niye? Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.' Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı; 'Millet İttifakı'nı destekleyin.' Bu ne demek oluyor? Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembolüdür, kahramanıdır. Sadece Niğde'nin değil, bütün dünyanın takdir ettiği kahraman bir şehidimizdir. Gün, Ömer Halisdemir'in, 40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanıdır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала