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Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bebek ürünlerine denetim geliyor
Bebek ürünlerine denetim geliyor
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, insan tenine temas eden kozmetik ürünler ile bebek ürünleri, ithalat denetimi kapsamına alınıyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T07:39+0300
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türkiye
anne
bebek
denetim
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
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Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iç piyasada gözetim ve denetimi yapılan kozmetik ürünleri, ithalat yoluyla Türkiye’ye girişinde de bir dizi incelemeye tabi tutulacak. Risk analizine göre ürünler, fiili denetime yönlendirilebilecek. Fiili denetimler kapsamında da, kozmetik ürünlere yönelik belge ve işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testi yapılacak.Kolonya, şampuan, sıvı sabun, banyo tuzu, pudra, saç boyası, saç spreyi, diş macunu, diş ipi, allık, ruj, kontakt lens solüsyonu, tıraş kremi, losyon, deodorant ve parfüm gibi ürünler, denetim kapsamında olacak. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı ve güvensiz bulunan ürünler, iç piyasada satışa sunulamayacak.Detaylı incelemeBebek bezi, biberon, emzik, diş kaşıyıcı, yürüteç, mama sandalyesi, klozet daraltıcı gibi malzemeler, ithalat denetimi kapsamında olacak. Yapılan incelemelerde riskli bulunarak fiziki denetime sevkedilecek bebek ürünlerinden test raporu ve ürün görselleri de istenecek. Bebek bezlerinde; dioktiltin (DOT) bileşikleri, nonilfenol gibi maddelere özellikle dikkat edilecek. Çocukların tuvalete otururken kullandıkları klozet daraltıcılarda da kadmiyum bileşikleri ile fitalat ve kurşun bileşiği incelemesi yapılacak.
türkiye
bebek
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anne, bebek, denetim, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
anne, bebek, denetim, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

Bebek ürünlerine denetim geliyor

07:39 02.05.2023
© İHAbebek - anne
bebek - anne - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA
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Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, insan tenine temas eden kozmetik ürünler ile bebek ürünleri, ithalat denetimi kapsamına alınıyor.
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iç piyasada gözetim ve denetimi yapılan kozmetik ürünleri, ithalat yoluyla Türkiye’ye girişinde de bir dizi incelemeye tabi tutulacak. Risk analizine göre ürünler, fiili denetime yönlendirilebilecek. Fiili denetimler kapsamında da, kozmetik ürünlere yönelik belge ve işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testi yapılacak.
Kolonya, şampuan, sıvı sabun, banyo tuzu, pudra, saç boyası, saç spreyi, diş macunu, diş ipi, allık, ruj, kontakt lens solüsyonu, tıraş kremi, losyon, deodorant ve parfüm gibi ürünler, denetim kapsamında olacak. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı ve güvensiz bulunan ürünler, iç piyasada satışa sunulamayacak.

Detaylı inceleme

Bebek bezi, biberon, emzik, diş kaşıyıcı, yürüteç, mama sandalyesi, klozet daraltıcı gibi malzemeler, ithalat denetimi kapsamında olacak. Yapılan incelemelerde riskli bulunarak fiziki denetime sevkedilecek bebek ürünlerinden test raporu ve ürün görselleri de istenecek. Bebek bezlerinde; dioktiltin (DOT) bileşikleri, nonilfenol gibi maddelere özellikle dikkat edilecek. Çocukların tuvalete otururken kullandıkları klozet daraltıcılarda da kadmiyum bileşikleri ile fitalat ve kurşun bileşiği incelemesi yapılacak.
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