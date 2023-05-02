https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-varank-14-mayista-genclerimizin-dogru-tercih-yapacagina-inaniyoruz-1070515900.html

Bakan Varank: 14 Mayıs'ta gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz

Bakan Varank: 14 Mayıs'ta gençlerimizin doğru tercih yapacağına inanıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ülke projelere mi oy verecek yoksa her hizmeti kötülemeye çalışmış bir ekibe mi oy verecek? 14 Mayıs'ta... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:05+0300

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2023 türkiye seçimleri

mustafa varank

gençler

izmir

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Kordon boyunda AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Bakan Varank, 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, aziz milletin hak ettiği hizmetleri onlarla buluşturmanın mücadelesi içinde yollarına kararlılıkla devam eden bir siyasi hareket olduklarını kaydederek, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük mücadele verdiklerini ifade etti.Vesayet mücadelesinin içinde ülkeye değer katacak yatırımlara çağ atlatacak hizmetleri hiçbir zaman ihmal etmediklerini anlatan Varank, "İşte Türkiye'nin otomobili. Buraya Türkiye'nin otomobile ile gedik. Türkiye'nin otomobili değişen, dönüşen otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin 'ben de varım' dediği, kendi endüstrisini gelecek teknolojilere hazırladığı müthiş bir proje. Halkımızın onu sahiplenmesi, bizlere teşekkür etmesi, sokaklarda caddelerde gösterdikleri sevgi yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu, karşılığının nasıl geldiğini gösteriyor. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın, muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmanın böyle projelerle olacağını biliyoruz." diye konuştu.Bakan Varank, Togg gibi İHA, SİHA, gözlem uydusu İMECE'nin de önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

izmir

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mustafa varank, gençler, izmir