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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-soylu-icisleri-bakanligina-geldigim-andan-itibaren-amerika-bana-baski-yapmaya-basladi-1070494709.html
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'na geldiğim andan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı
Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'na geldiğim andan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı
İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:42+0300
2023-05-02T15:42+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
abd
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
cumhuriyet halk partisi (chp)
lgbt
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ABD'nin kendisine karşı baskı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı. Dedi ki biz şeyleri istiyoruz. Suriyelilerin biyometrik verilerini ve kimlik verilerini istiyoruz. Vermiyorum kardeşim dedim ve vermedik. Biz Amerika'ya ne yaptık da? Amerika bizi iki defa istenmeyen adam ilan etti. Türkiye belli bir noktaya geldi. Allah'a hamdolsun. Burada Türkiye'yi geri döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Kaptan gemini selamete çıkarıyor. Ve istikametini hangi olayla karşı karşıya kalırsak bozmuyor, bozdurmuyor. Bu kadar basit. Ona sahip çıkma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma zamanıdır. Türkiye hepimizin huzurunun bulduğu bir ülke oldu. Hepimizin huzurunun kaçıracağı, kaçırılacağı bir ülkeye doğru götürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.'Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, 'cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar. Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Sadece anne baba değil aile, anne babalar oluşuyor, dedesi, babaannesi, büyük nenesi, halası, teyzesi, hatta komşular oluyor. Biz mahalle olarak da bir aileyiz” dedi.'3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi CHP’nin 3 yıldır çalışma yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ nereye gelecek? Devletin tekrar başına gelecek diyorlar. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. Merak etmeyin getireceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikan şirketine verecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Devletin jandarması, polisi, askeri, Mehmetçiği Türk Silahlı Kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor şeklinde düşünceleri var” şeklinde konuştu.
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türkiye, seçim, abd, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cumhuriyet halk partisi (chp), lgbt
türkiye, seçim, abd, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cumhuriyet halk partisi (chp), lgbt

Bakan Soylu: İçişleri Bakanlığı'na geldiğim andan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı

15:42 02.05.2023
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.
ABD'nin kendisine karşı baskı yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk bir aydan itibaren Amerika bana baskı yapmaya başladı. Dedi ki biz şeyleri istiyoruz. Suriyelilerin biyometrik verilerini ve kimlik verilerini istiyoruz. Vermiyorum kardeşim dedim ve vermedik. Biz Amerika'ya ne yaptık da? Amerika bizi iki defa istenmeyen adam ilan etti. Türkiye belli bir noktaya geldi. Allah'a hamdolsun. Burada Türkiye'yi geri döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye zaman kaybettirmeye çalışıyorlar. Kaptan gemini selamete çıkarıyor. Ve istikametini hangi olayla karşı karşıya kalırsak bozmuyor, bozdurmuyor. Bu kadar basit. Ona sahip çıkma zamanıdır. Zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma zamanıdır. Türkiye hepimizin huzurunun bulduğu bir ülke oldu. Hepimizin huzurunun kaçıracağı, kaçırılacağı bir ülkeye doğru götürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

'Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu olarak billboardlarda yazmışsın. Demişsin ki, 'cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz' demişsin. Erkekle erkeğin kadınla kadının evlenmesini Türkiye’ye getirmek istiyorlar. Bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Sadece anne baba değil aile, anne babalar oluşuyor, dedesi, babaannesi, büyük nenesi, halası, teyzesi, hatta komşular oluyor. Biz mahalle olarak da bir aileyiz” dedi.

'3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi CHP’nin 3 yıldır çalışma yaptığını söyleyen Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor? FETÖ nereye gelecek? Devletin tekrar başına gelecek diyorlar. Tam 3 yıldır genel başkan yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. Merak etmeyin getireceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikan şirketine verecekler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne diyorlar? Devletin jandarması, polisi, askeri, Mehmetçiği Türk Silahlı Kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor şeklinde düşünceleri var” şeklinde konuştu.
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