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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-soylu-ayyip-erdogan-bu-ulkenin-basinda-oldukca-ne-apo-cikacak-ne-selo-cikacak-1070518878.html
Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak
Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T23:19+0300
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2023 türkiye seçimleri
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
süleyman soylu
pkk
selahattin demirtaş
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İstanbul Fatih Şehremini Saray Meydanı'nda düzenlenen mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tarumar edildiğini söyledi.Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar. Yapmadıkları kalmadı. Bu ülkede şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van'a gidiyor, Van'da HDP'nin bayrağını sallıyor. Anlaşmayı yapmışlar. Anlaşmayı onların ağababalarıyla beraber yapmışlar" diye konuştu.6-8 Ekim olaylarında okulların, kütüphanelerin, spor salonlarının ve camilerin yakılıp yıkıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde de Türkiye'nin durdurulamadığını, Türkiye'nin birçok badire atlattığını vurgulayarak, "Gelecek Türkiye gençlerimizin olacak. Gelecek Türkiye'sinde onlara bir fiskeyle düşebilecek bir Türkiye değil, ayakları yere sağlam basan gençlerin Türkiye'sini hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte PKK'nın para musluğunun kesildiğini kaydeden Soylu, "PKK'ya 5 bin 558 kişi katılırken, geçen yıl 57 kişi katıldı. Biz onlardan 200 kişi geri aldık. Yani 200 kişi geldi, devlete teslim oldu. PKK'yı çökertiyoruz, hayat damarlarını kesiyoruz. Şimdi CHP'ye, PKK'nın enkazını kaldırtmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), süleyman soylu, pkk, selahattin demirtaş
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), süleyman soylu, pkk, selahattin demirtaş

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak

23:19 02.05.2023 (güncellendi: 23:25 02.05.2023)
© AA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW882690İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA / DAVUT HAS - FURKAN DUMAN-AW882690
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar. Yapmadıkları kalmadı" dedi.
İstanbul Fatih Şehremini Saray Meydanı'nda düzenlenen mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tarumar edildiğini söyledi.
Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar. Yapmadıkları kalmadı. Bu ülkede şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van'a gidiyor, Van'da HDP'nin bayrağını sallıyor. Anlaşmayı yapmışlar. Anlaşmayı onların ağababalarıyla beraber yapmışlar" diye konuştu.
6-8 Ekim olaylarında okulların, kütüphanelerin, spor salonlarının ve camilerin yakılıp yıkıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:
"Evleri yaktılar, yıktılar ve oradaki millete, 'Sokağa çıkamazsınız, saat 04.00'ten sonra evinize gireceksiniz.' dediler. Yetmedi, oradaki insanlardan maaş aldılar, 9 yaşındaki çocuklarını dağa kaçırdılar, ellerine silah verdiler. Terör örgütünü tam 40 yıldır Türkiye'ye musallat ettiler. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Hadi şimdi haraç al da göreyim boyunu posunu."
Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde de Türkiye'nin durdurulamadığını, Türkiye'nin birçok badire atlattığını vurgulayarak, "Gelecek Türkiye gençlerimizin olacak. Gelecek Türkiye'sinde onlara bir fiskeyle düşebilecek bir Türkiye değil, ayakları yere sağlam basan gençlerin Türkiye'sini hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte PKK'nın para musluğunun kesildiğini kaydeden Soylu, "PKK'ya 5 bin 558 kişi katılırken, geçen yıl 57 kişi katıldı. Biz onlardan 200 kişi geri aldık. Yani 200 kişi geldi, devlete teslim oldu. PKK'yı çökertiyoruz, hayat damarlarını kesiyoruz. Şimdi CHP'ye, PKK'nın enkazını kaldırtmaya çalışıyorlar" diye konuştu.
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