https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-soylu-ayyip-erdogan-bu-ulkenin-basinda-oldukca-ne-apo-cikacak-ne-selo-cikacak-1070518878.html

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak

Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-02T23:19+0300

2023-05-02T23:25+0300

2023 türkiye seçimleri

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

süleyman soylu

pkk

selahattin demirtaş

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İstanbul Fatih Şehremini Saray Meydanı'nda düzenlenen mahalle buluşmasında konuşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatıyla 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tarumar edildiğini söyledi.Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak. Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar. Yapmadıkları kalmadı. Bu ülkede şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van'a gidiyor, Van'da HDP'nin bayrağını sallıyor. Anlaşmayı yapmışlar. Anlaşmayı onların ağababalarıyla beraber yapmışlar" diye konuştu.6-8 Ekim olaylarında okulların, kütüphanelerin, spor salonlarının ve camilerin yakılıp yıkıldığını anlatan Soylu, şöyle devam etti:Soylu, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde de Türkiye'nin durdurulamadığını, Türkiye'nin birçok badire atlattığını vurgulayarak, "Gelecek Türkiye gençlerimizin olacak. Gelecek Türkiye'sinde onlara bir fiskeyle düşebilecek bir Türkiye değil, ayakları yere sağlam basan gençlerin Türkiye'sini hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte PKK'nın para musluğunun kesildiğini kaydeden Soylu, "PKK'ya 5 bin 558 kişi katılırken, geçen yıl 57 kişi katıldı. Biz onlardan 200 kişi geri aldık. Yani 200 kişi geldi, devlete teslim oldu. PKK'yı çökertiyoruz, hayat damarlarını kesiyoruz. Şimdi CHP'ye, PKK'nın enkazını kaldırtmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), süleyman soylu, pkk, selahattin demirtaş