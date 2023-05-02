Bakan Nebati: Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-nebati-hic-kusura-bakmayin-siz-otekilestirdiniz-biz-biriz-beraberiz-dedik-1070501236.html
Bakan Nebati: Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik
Bakan Nebati: Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik. Siz kendi mensup olduğunuz mezhebi ifade etmekten... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:57+0300
2023-05-02T16:57+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
birlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070500927_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b1fe302dccc2c834ab362ae95dca72c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir otelde düzenlenen Mersin İş Dünyası Buluşması'nda, iş dünyası temsilcileriyle farklı platformlarda bir araya gelip istişarede bulunmaya önem verdiklerini söyledi.Nebati, Türkiye'de geçmişte hayal olan birçok şeyin somutlaştırıldığını belirterek şöyle konuştu:'Tek başına faizi odağına alan para politikaları çözüm üretemedi'Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye Ekonomi Modeli kapsamındaki politikaların başarısının, büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde elde edilen iyi sonuçlarla tescillendiğini vurgulayan Nebati, Türkiye'nin 2022'de yüzde 5,6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.Mersin'deki firmaların ihracat başarısının ve bu imkanları getiren iktidarın alkışlanması gerektiğini belirten Nebati, "Dün söylüyor 'Işıltılı gözler buraya gelmiş'. Ya biz umutluyuz, umut doluyuz. Mersin'i, limanı gördüğümüz zaman, 'Liman bana yetmiyor, konteyner bana yetmiyor' dediği zaman heyecanlanıyoruz, gözlerimiz ışıldıyor, umudumuz artıyor." ifadesini kullandı.'Küresel ihracattaki payını artıran bir Türkiye var'Bakan Nebati, ekonomik aktivitedeki iyileşmeye iş gücü piyasasın da eşlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070500927_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_35159a8f742a44a2d715d228fe647af9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, birlik
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomi, birlik

Bakan Nebati: Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik

16:57 02.05.2023
© AABakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik. Siz kendi mensup olduğunuz mezhebi ifade etmekten utandınız, biz size 'mezhebinizin özelliklerini çıkın rahat bir şekilde söyleyin' özgürlüğünü sağladık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir otelde düzenlenen Mersin İş Dünyası Buluşması'nda, iş dünyası temsilcileriyle farklı platformlarda bir araya gelip istişarede bulunmaya önem verdiklerini söyledi.
Nebati, Türkiye'de geçmişte hayal olan birçok şeyin somutlaştırıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Biz, Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinden sonra 'Gerekirse Sultanahmet'i de müzeye çeviririz' diyenlere rağmen çalışıyoruz, üretiyoruz. Biz daha 1990'lı yıllarda kendisini ifade etmekte zorlanan, utanan, korkanların şimdi çıkıp 'Ben Aleviyim' diyebilecek özgürlüğünü sağlayan bir iktidarın bakanı olarak söylüyoruz bunları. Kendisini hiçbir şekilde ötekileştirmeyen, ayrı görmeyen, 'onlar' diye bakılmayan, tamamının biz olarak görüldüğü bir iktidarın bakış açısıyla konuşuyoruz ve söylüyoruz. Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik. Siz kendi mensup olduğunuz mezhebi ifade etmekten utandınız, biz size 'mezhebinizin özelliklerini çıkın rahat bir şekilde söyleyin' özgürlüğünü sağladık. Siz Tunceli derken biz 'Dersim' demeyi öğrettik sizlere. Siz Kürtlere 'Kürtçe konuşamazsınız' dediğinizde 'Kürtler konuşabilir' dedik."

'Tek başına faizi odağına alan para politikaları çözüm üretemedi'

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşadıklarımız bize açık ve net bir şekilde göstermiştir ki tek başına faizi odağına alan para politikaları, ülkemizin yapısal sorunlarımıza çözüm üretememiştir. Tam aksine yüksek faiz ortamında yaşanan kısa vadeli sermaye girişleri, yapısal sorunların daha da derinleşmesine yol açmıştır. Bu nedenle, ülkemizin iç dinamiklerini dikkate alarak yeni bir yol haritası çizmemiz, yeni bir politika seti belirlememiz elzem hale gelmişti. Özellikle son yıllarda küresel salgın ve jeopolitik sorunlar başta olmak üzere üst üste gelen çoklu küresel krizler, tüm dünyada hızlı ve kökten bir değişim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bölgeselleşme, kendi kendine yetebilme gibi kavramların ön plana çıktığı bu yeni dönemde, gelişmiş ekonomiler tarafından 'tek doğru' gibi lanse edilen, ezbere uygulanan konvansiyonel yöntem ve reçetelerin gelişmekte olan ekonomiler için yetersiz kaldığı aşikardır."
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamındaki politikaların başarısının, büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde elde edilen iyi sonuçlarla tescillendiğini vurgulayan Nebati, Türkiye'nin 2022'de yüzde 5,6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.
Mersin'deki firmaların ihracat başarısının ve bu imkanları getiren iktidarın alkışlanması gerektiğini belirten Nebati, "Dün söylüyor 'Işıltılı gözler buraya gelmiş'. Ya biz umutluyuz, umut doluyuz. Mersin'i, limanı gördüğümüz zaman, 'Liman bana yetmiyor, konteyner bana yetmiyor' dediği zaman heyecanlanıyoruz, gözlerimiz ışıldıyor, umudumuz artıyor." ifadesini kullandı.

'Küresel ihracattaki payını artıran bir Türkiye var'

Bakan Nebati, ekonomik aktivitedeki iyileşmeye iş gücü piyasasın da eşlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"İstihdam, salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 6,5 milyon kişi artarak 2023 yılı şubat ayı itibarıyla toplam 31,5 milyon kişiye ulaşmış, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları da avantaja çevirmeyi başaran bir ülkemiz var. İhracatını 255 milyar doların üzerine yükseltirken, küresel ihracattaki payını da artıran bir Türkiye var. Diğer birçok ülke, turizmde halen salgın kaynaklı yaralarını sarma aşamasındayken, biz 2022'de 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolarlık turizm geliriyle rekor kırdık. Üstelik tüm bu başarılar, küresel ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde elde edilmiştir. Bilinmelidir ki bu zor dönemde kaydetmeyi başardığımız tüm bu somut başarı ve kazanımlar, bugüne değin salt siyasi veya iktisadi çıkar kaygılarıyla karamsar tablolar çizmek dışında hiçbir şey yapmayanları nasıl ki hep boşa çıkarttıysa, bundan sonra da asla farklı olmayacaktır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала