https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-karaismailoglu-turkiye-dunyanin-en-gelismis-ekonomilerinden-olmaya-hizla-devam-ediyor-1070467116.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor. İhracat rakamlarının artması, rekorlar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T01:32+0300

2023-05-02T01:32+0300

2023-05-02T01:32+0300

2023 türkiye seçimleri

adil karaismailoğlu

ekonomi

trabzon

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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Trabzon'da faaliyet gösteren sendika temsilcileri ve üyelerine yönelik restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.Kendisinin çalışma hayatında 28 yılın geride kaldığını, 28 yıldır işçilerin emekleri üzerinden projeler ürettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Vatanımıza, milletimize faydalı işler yapmaya çalıştık. O yüzden işçilerin emeği bizler için son derece kutsaldır. Çalışma şartları, ücretlerinin düzenli olması ve her türlü şartlarda iş güvenliğine kadar hep beraber olduk, beraber yorulduk, beraber koşturduk. O yüzden bu kadar büyük projelerin hızlı bitmesi, dünyanın en mega işlerinin yapılması o Türk işçisinin emekleri üzerinden oldu. Biz onun kıymetini çok iyi biliyoruz . İnşallah onlarla çok daha büyük işler yapacağız" diye konuştu.Karaismailoğlu, bakanlık olarak 700 bin çalışanları bulunduğunu ve güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:Son 21 yılda ülkede sağlanan istikrar ile her gün önemli projelerin açılışının gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230501/bakan-karaismailoglu-bundan-sonraki-hedeflerimiz-turkiyeyi-ucuracaktir-1070452657.html

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adil karaismailoğlu, ekonomi, trabzon, 1 mayıs emek ve dayanışma günü