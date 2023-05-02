https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-donmez-sayin-cumhurbaskanimiz-bir-mujde-daha-verecek-o-da-petrolle-ilgili--1070489004.html

Bakan Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili

Bakan Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T14:22+0300

2023-05-02T14:22+0300

2023-05-02T14:22+0300

türkiye

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Dönmez, Cumhur İttifakı'nın önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da zaferle çıkacağına inandığını söyledi.AK Parti hükümetlerinin enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar altyapı eksikliğinin büyük oranda tamamladığını vurgulayan Dönmez, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'na bu altyapı eksikliklerini tamamlamış bir şekilde giriyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz, birlikte imar edeceğiz. Bir hedefimiz vardı; dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefimize ulaşmak için 2023, 14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.Bakan Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle son yıllarda yoğun bir arama- araştırma faaliyetine giriştiklerini dile getirdi.'Bu ay ödenecek bedel, sıfır olarak yansıyacak faturaya'2020 yılında Karadeniz'de dünyadaki en büyük keşif olarak tarihe geçecek bir doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirdiklerini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:'Karadeniz'de ve karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz'Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadesini kullandı.Daha önce terör nedeniyle girilemeyen alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz aradıklarını aktaran Dönmez, şunları dile getirdi:'Yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz'Dönmez, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden birinin açılış törenine katılacağı bilgisini verdi.Bu tesisin özelliklerine değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Üç beş oy uğruna Kandil ile masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, şehir ve devlet hastanelerinin adeta 5 yıldızlı otel konforuna sahip hale geldiğini belirtti.Eskiden hastanelerde muayene olmak için günlerce sırada beklendiğini kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:İlçedeki pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez'e, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy ile partililer eşlik etti.

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enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, ak parti, recep tayyip erdoğan