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https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-donmez-sayin-cumhurbaskanimiz-bir-mujde-daha-verecek-o-da-petrolle-ilgili--1070489004.html
Bakan Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili
Bakan Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T14:22+0300
2023-05-02T14:22+0300
türkiye
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Dönmez, Cumhur İttifakı'nın önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da zaferle çıkacağına inandığını söyledi.AK Parti hükümetlerinin enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar altyapı eksikliğinin büyük oranda tamamladığını vurgulayan Dönmez, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'na bu altyapı eksikliklerini tamamlamış bir şekilde giriyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz, birlikte imar edeceğiz. Bir hedefimiz vardı; dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefimize ulaşmak için 2023, 14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.Bakan Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle son yıllarda yoğun bir arama- araştırma faaliyetine giriştiklerini dile getirdi.'Bu ay ödenecek bedel, sıfır olarak yansıyacak faturaya'2020 yılında Karadeniz'de dünyadaki en büyük keşif olarak tarihe geçecek bir doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirdiklerini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:'Karadeniz'de ve karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz'Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadesini kullandı.Daha önce terör nedeniyle girilemeyen alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz aradıklarını aktaran Dönmez, şunları dile getirdi:'Yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz'Dönmez, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden birinin açılış törenine katılacağı bilgisini verdi.Bu tesisin özelliklerine değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Üç beş oy uğruna Kandil ile masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, şehir ve devlet hastanelerinin adeta 5 yıldızlı otel konforuna sahip hale geldiğini belirtti.Eskiden hastanelerde muayene olmak için günlerce sırada beklendiğini kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:İlçedeki pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez'e, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy ile partililer eşlik etti.
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enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, ak parti, recep tayyip erdoğan
enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, ak parti, recep tayyip erdoğan

Bakan Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili

14:22 02.05.2023
© DHAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." dedi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara hitap eden Dönmez, Cumhur İttifakı'nın önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da zaferle çıkacağına inandığını söyledi.
AK Parti hükümetlerinin enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar altyapı eksikliğinin büyük oranda tamamladığını vurgulayan Dönmez, "Şimdi artık Türkiye Yüzyılı'na bu altyapı eksikliklerini tamamlamış bir şekilde giriyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz, birlikte imar edeceğiz. Bir hedefimiz vardı; dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefimize ulaşmak için 2023, 14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacak." diye konuştu.
Bakan Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için özellikle son yıllarda yoğun bir arama- araştırma faaliyetine giriştiklerini dile getirdi.

'Bu ay ödenecek bedel, sıfır olarak yansıyacak faturaya'

2020 yılında Karadeniz'de dünyadaki en büyük keşif olarak tarihe geçecek bir doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirdiklerini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:
"2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen dünyada hiçbir ülkenin başaramadığı bir projeyi çok kısa bir süre içinde hayata geçirdik. Ramazan ayının son günü, arife günü de bildiğiniz gibi o doğal gazı karada yaktık. Mayıs ayı itibarıyla da inşallah milletimizin hizmetinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız törenden önce benimle de görüştüğünde 'Şimdi bu keşif elbette büyük keşif ama milletimize bunun yansıması lazım' dedi. Biz de dedik 'Efendim şöyle bir hazırlığımız var. Müsaade ederseniz konutlarda kullanılan, mutfakta kullanılan gazı bir yıl süreyle bedava verebiliriz, hediye edebiliriz insanımıza.' O da dedi ki 'Bu yetmez. Hemen de yansıması lazım. Yarın değil hemen şimdi. Bir ayda bütün tüketimlerimizi vatandaşlarımıza hediye edelim, bedavaya verelim' dedi. Onun üzerine de biliyorsunuz kararlarımızı aldık. Dün Resmi Gazete'de çıktı. Bu ay gelecek faturalarınızda evet tüketim değerini, tüketim bedelini göreceksiniz ama son satırda ödenecek bedeli 'sıfır' olarak göreceksiniz. Bunun vatandaşımıza hizmetimizin bir göstergesi olarak algılanmasını arzu ediyoruz."

'Karadeniz'de ve karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz'

Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak. Konya mitinginde inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız yine son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek." ifadesini kullandı.
Daha önce terör nedeniyle girilemeyen alanlarda artık karış karış petrol ve doğal gaz aradıklarını aktaran Dönmez, şunları dile getirdi:
"Evet, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl başta petrol ve doğal gaz olmak üzere yaklaşık 95 milyar dolar bir fatura ödedik yurt dışına. Bunu azaltmanın yolu da aramaktan geçiyor. Biliyorsunuz bulanlar ancak arayanlar ama her arayan da bulamıyor, nasip işi. Şimdi ekibimiz bu işe odaklandı. Gece gündüz demeden sahada karış karış hem karada hem de denizde aramalarını yoğunlaştırdı. Biz önümüzdeki aylarda ve yıllarda da inşallah hem Karadeniz'de hem de karada ilave keşifler yapacağımıza inanıyoruz."

'Yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz'

Dönmez, bugün hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük güneş santrallerinden birinin açılış törenine katılacağı bilgisini verdi.
Bu tesisin özelliklerine değinen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrupa'nın en büyük güneş santralini Konya Karapınar'da açıyoruz. 1000 megavatlık bir tesisten bahsediyoruz. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım. Ama buradaki tesisin bir özelliği de şu: Orada kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı başta güneş paneli olmak üzere Türkiye'de üretildi. Geçmişte bu ekipmanları da ithal ediyorduk. Evet rüzgar, güneş, su. Bizim, kaynak itibarıyla ama o kaynakları elektriğe dönüştürecek ekipmanda dışa bağlıydık. Başka bir ifadeyle teknolojide dışa bağımlıydık. Şimdi artık güneş panellerini kendimiz üretiyoruz. Sadece ülkemizde kullanılanları değil yurt dışında da başta Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya olmak üzere birçok pazarlara da artık güneş paneli üretip gönderebiliyoruz. Rüzgar kanadı, rüzgar ekipmanları gönderebiliyoruz. Tıpkı İHA'da, SİHA'da, Togg'da, TCG Anadolu'da nasıl yerli ve milli sanayi oluşturduysak enerjide de yerli ve milli sanayide ciddi atılımlar yapıyoruz. Bundan sonra bu hamlelerimiz, ürünlerimiz, teknolojimiz gelişerek büyüyecek."

'Üç beş oy uğruna Kandil ile masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, şehir ve devlet hastanelerinin adeta 5 yıldızlı otel konforuna sahip hale geldiğini belirtti.
Eskiden hastanelerde muayene olmak için günlerce sırada beklendiğini kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:
"Film veya tomografi çektireceksiniz, 3-6 ay sonraya gün veriyorlardı. Ameliyat olacaksanız yine 3-6 ay sonraya gün alıyordunuz. O tarihe kadar hayatta kaldıysanız ne ala. Geçenlerde Eskişehir'de muhtarlarla bir toplantı yapıyoruz. Muhtarın birisi dedi ki 'Ben çocuğumu hastaneden kaçırmak zorunda kaldım. 2000 yılında olan bir hadise. Eşim doğum yaptı. Paramız yoktu. Kendi çocuğumu hastaneden kaçırmak zorunda kaldım.' Bugün gidiyorsunuz kapıda karşılıyorlar. İhtiyaç varsa evinize kadar götürüyorlar. İlacınızı herhangi bir eczaneye gidip alabiliyorsunuz. Şimdi birileri de kalkmış, bunları karalamak için elinden geleni yapıyor. Üç beş oy uğruna Kandil ile masaya oturmaktan da çekinmeyen bir kesim var. Türk bayrağının altında İstiklal Marşı'nı okuyamayanlarla bizim işimiz yok. Bunu vatandaşımız da her yerde görüyor zaten. Biz bugün aslında projelerimizde, vaatlerimizle yarışmak isterdik ama konu bambaşka bir noktaya gitti. Zaten o alanda bizimle yarışacak herhangi bir önerileri, projeleri de yok. Hepsi hayalden ibaret. Ama bugün konu artık vatan, millet, devlet ve bayrak olmuş durumda. Ben de vatandaşımızın vatanına, milletine, bayrağına, devletine bir kez daha sahip çıkacağına inanıyorum."
İlçedeki pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez'e, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik milletvekili adayları Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy ile partililer eşlik etti.
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