Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Temmuz'da yeniden düzenleme yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında... 02.05.2023

2023-05-02T22:12+0300

2023-05-02T22:12+0300

2023-05-02T22:30+0300

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. bölge Milletvekili adayı Vedat Bilgin, 24 TV ekranlarına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde fevkalade önemli. Bilhassa doğal gaz müjdesinden sonra sadece bulunması değil çıkartılıp karaya ulaştırılıp sisteme bağlanması fevkalade büyük bir olaydı. Şimdi de 100 bin varillik günlük üretim de çok önemli. Biz zaten bununla ilgili gelişmeyi bekliyorduk. Enerji Bakanımız Fatih Bey zaman zaman bize bilgi veriyordu ama bütün ölçümlerin tamamlandıktan sonra rakamları tespit ettikten sonra Cumhurbaşkanımıza ileteceğini söylemişti. Bütün dünya duydu, Türkiye gerçekten Gabar'da büyük bir keşifte bulundu. Bölgede daha büyük kaynakların olduğuna ilişkin bir bilgimiz var ama bu tabi Türkiye için büyük bir adım. Terör Türkiye'ye sadece terörle mücadelede kaybettirmedi. İnsanlarımızın hayatını cehenneme çevirerek hayatlarını çaldı. Bir başka şey de ülkemizin bölge insanımızın sahip olduğu değerlerin ortaya çıkmasını engelledi. Bu bir anlamda Türkiye'nin barış içerisinde o bölgede neyi keşfedeceğini, o bölge insanının istihdama üretime katılmasını engelledi. Şimdi de doğal kaynaklara ulaşmanın önünü açtığını gösteriyor. Bu bakımdan barış fevkalade önemli. Barış içerisinde demokrasi, demokrasi içerisinde terörle mücadele önemli. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin ezberlenmiş yalanlar var. Bunlar gayri ciddi şeyler. Özgürlüğün ve demokrasinin teminatı terörün etkisiz hale getirilmesidir. İnsanların canlarından daha kıymetli bir şey var mıdır? Türkiye demokrasi içerisinde terörü etkisiz hale getiriyor ve bölgede gündelik hayatın barış içerisinde sürdürülmesini yarattıkça da Türkiye'nin nelere sahip olduğunu bütün milletimiz hissediyor ve yaşıyor. Onun için ben çok kıymetli biliyorum ben bu olay" ifadelerini kullandı. "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte bu soru tarafıma çokça iletildi. Biliyorsunuz depremden sonra bizim dosya dosya meclise intikal ettirdiğimiz konular vardı" diyen Bakan Bilgin, konuşmasını söyle sürdürdü:"Tek tip sigortalık mümkün mü? "sorusuna ise Bakan Bilgin şöyle konuştu:'Şu an birinci dereceye gelebilen herkesin 3600'e sahip olması gerekir'Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi belli meslek gruplarına dönük bir şeydi. Biz bunu genişlettik. Birçok meslek grubunu kattık. Bazı askeri rütbeleri kattık, uzman çavuşlar, avukatlar vs. Bir de herkese 600 ek puan verdik hiç göstergesi olmayan personel vardı onları da ek 600 puan vererek işe başladık. Fakat orada bir eksik kaldı onu tamamlayamadık. O da şu birinci dereceye gelebilen herkesin 3600'e sahip olması gerekir. Onu yetiştiremedik onu da yetiştireceğiz inşallah" dedi.Taşeronların bütün detaylarını çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, "Asıl işte taşeron çalıştırılamaz. Direğe çıkan adam enerji yapıyor onun yerine taşeron olmaz, yerin altında taşeron olmaz. Bunu kesin bir kurala bağlayan yeni bir düzenlemeyi hazırladık dosyasız hazırdı ama deprem bize süre kaybettirdi meclisin çalışmamasından dolayı oraya son gün de geçici işçileri yetiştirebildik ve o sorunu çözdük" diye konuştu.Avans ödemesi olur mu?Bakan Bilgin, "Bazıları başvurmuştur ama hak edişi yok, şartları tutmuyor. Öyle durumda olan yaklaşık yüzde 7 gibi bir rakam var. Böyle olunca da sonradan onu geri almak vs" dedi. "Asgari ücret ne kadar olur?" sorusuna Bakan Bilgin şu yanıtı verdi:"Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?" sorusuna Bakan Bilgin şu yanıtı verdi:Ev hanımlarının emekli olması için sigortaya müracaat etmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Bilgin, "Gönüllü olarak kendileri başvurduğu takdirde onların primlerinin büyük bir bölümünü devlet karşılayacak. Dolayısıyla ev hanımları evde çocuklarla da uğraşırken emeklilik hakkı elde etsinler istiyoruz. Bu modern toplumda emeklilik hakkı sadece işverene bağlı olarak değil gönüllü olarak da kazanılabilecek bir haktır. Onun için Türk devleti bunu göze almıştır ve o farkı devlet ödeyecek" dedi.Bakan Bilgin, "Ben kamuoyuna yansımayan olağanüstü bir karşılığı olduğunu düşünüyorum yaptıklarımızın. Özellikle medyayı kast ediyorum. Bir gün yürüyorum bir motosikletli kasklı bir adam durdu yanımda. Eşimle birlikte yürüyordum. Durdu yanımda 'Abi sen çalışma bakanı mısın' dedi. 'Benziyor muyum' dedim, 'Benziyorsun' dedi. Benim dedim. Bu EYT ne zaman çıkar dedi?. Önümüzdeki hafta açıklanır dedim dua etti, gitti. Size gelmeden önce 3 fabrikaya gittim, işçilerle buluştum. İnanın insan her halde ancak mutluluğu böyle hisseder. Gittiğimiz bir fabrika yaklaşık 300 kişilik bir fabrikaydı. Togg ile gittik. Onun yanında resim çektiler. Sürpriz bir şeyle karşılaştım o fabrika Togg'a parça üretiyormuş. O işçilerin emeği var bindiğimiz araçta, çok mutlu oldum. Bütününü gördüler. O 300 kişinin içerisinde EYT'li var mı diye sorduğumda hem emekli olmuş hem çalışan kişiler vardı" dedi. Türkiye'de gerçek anlamda bir sol hareketinin olmadığını ifade eden Bakan Bilgin, şöyle konuştu:'IMF ile kontrol altına aldığı bir ülke mi olacak?'Bakan Bilgin, "Gittiğim yerlerde, seçim çalışmalarında şunları diyorum; Türkiye bağımsız, millet iradesine dayanan, demokratik kalkınma yolunda ilerleyen bir ülke mi olacak, yoksa yeniden küresel güç merkezlerinin uzaktan kumanda ile yönlendirdiği, IMF ile kontrol altına aldığı bir ülke mi olacak? Bu çok açık, 14 Mayıs bunun seçimidir. Ben Demir Yolları Genel Müdürü iken, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü, Türkiye'ye geldi ve dedi ki 'Siz bir hızlı tren projesinden bahsediyorsunuz Dr. Bilgin, böyle bir şey yapamazsınız' dedi. Neden diye sorunca, 'Demiryollarına sizin ihtiyacınız yok, kapatın. Başta Haydarpaşa olmak üzere bütün demiryolları arazilerini satın' dedi. Dünya Bankası ve IMF'nin verdikleri krediler tamamen şartlı kredilerdir, bunlar bağımlılık ilişkileri üreten kredilerdir. Türkiye bugün en çok hızlı tren yolu yapan bir ülke haline geldi. Dolayısıyla bu bağımlılık ilişkilerini kırmak, Türkiye açısından fevkalade önemlidir" dedi."HDP'nin olduğu masada bir Türk milliyetçisi partinin (İYİ Parti) olmasını nasıl buluyorsunuz" sorusu Bakan Bilgin şu yanıtı verdi:Bakan Bilgin, "KCK denilen proje, Batı emperyalizminin iç savaş stratejisinin bir uzantısıdır. Bu paçozlar, onların Türkiye'yi iç savaş stratejine sokmak için hazırladıkları şeyi kendilerine göre formüle etmişler. Fakat CHP'de çeşitli büyükelçilik görevlerinde bulunmuş isimlerin doğrudan doğruya sanki ABD elçiliğinin yapacağı konuşmaları onun ağzıyla dile getirmeleri, Atatürk'ün partisine bu ihanet yakışır mı? 'Türkiye, Karabağ'ın işgaline karşı Azerbaycan'a yardım ediyor' diyerek, bunu aklı sıra Batı'ya ihbar ediyor o aşağılık herif! CHP'den ses çıkmıyor, duymuyor musunuz bu meseleyi, böyle bir şey olabilir mi? Hala orada Mustafa Kemal Paşa'nın kalpaklı resmini koyuyorlar, utanmıyor musunuz? Bu mesele çok açıktır. Türkiye düşmanlarının ağzıyla, CHP'de konuşulmasına müsaade edildiği bir ortamda, buna kimsenin sessiz kalmaması gerekir. Birileri de çıkıp diyor ki 'Cumhuriyetin 100 yılı tamamlandı.' Siz kimsiniz? Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz, önümüzdeki, bin yıllarda da biz olacağız. ABD'ye güvenerek böyle saldırgan üsluplara müracaat edenlere gereken cevabı, Türk milleti onların yüzüne çarparak verecektir. Muhalefet etmek için her şeyden vatansever olmanız lazım. Bu ülkenin tarihiyle, başarılarıyla sorununuz olamaz. Kalkıp, Selçuk Bayraktar'ın başarısından rahatsız oluyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.Bakan Bilgin şöyle konuştu:

