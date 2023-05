https://sputniknews.com.tr/20230502/aksener-eger-ben-kandille-pkkyla-dolayli-dolaysiz-bir-irtibat-kurmussam-yuh-olsun-size-1070466796.html

İYİ Parti lideri Akşener, "Eğer ben Kandil'le, PKK'yla dolaylı, dolaysız bir irtibat kurmuşsam, yuh olsun size, bana gerekeni yapmadığınız için.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki 'Teke Tek' programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı."Masadan kalkıp geri döndüğünüz dönemde partinizde bir oy kaybı söz konusuydu. Kaybettiğiniz oyu kazandınız mı?" sorusu üzerine Akşener, anketlerde yükselmeler bulunduğunu ifade ederek, "Bütün anket şirketlerinin ortalamasını alıp bir veri işleme yapıldığında en düşük oyumuzun yüzde 15 olacağına dair kanaat var" dedi."İç Anadolu'daki seçmenin CHP'ye bakışında değişiklik var mı, yoksa hala mesafeliler mi?" sorusuna karşılık Akşener, seçmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun insanları kamplaştırmadan, samimi biçimde kucaklamaya yönelik yönü bulunduğunu algıladıklarını kaydetti."Son zamanlarda ağır ithamlarla muhatap olduğunun" söylenmesi üzerine, geçmişte de siyaset yaptığını ama hiç kimsenin aklına cinsiyeti üzerinden söz söylemek gelmediğini belirten Akşener, "Bu meğerse bütün kadınlara yapılan bir işmiş bu dönemde. Bu dönemde bu kadar azmasının sebebi esasında Sayın Erdoğan'ın bu konuda çok rahat olması" dedi.Akşener, bir soruyu yanıtlarken, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmaları sebebiyle 'linç edilmelerinin, hakarete uğramalarının doğru olmadığını' söyledi. Akşener, şöyle devam etti:'Her ayrılan arkadaşımız HDP'yle ilgili mevzuyu ortaya koymuyorlar mı, artık midem bulanıyor'"Masaya geri döndüğünüzde Sayın Yavuz Ağıralioğlu partinizden istifa etti. Aday listeleri belirlenirken Aytun Çıray istifa etti. Bunlar İYİ Parti'de çatlak olduğunu mu gösteriyor?" sorusu üzerine Akşener, Çıray'ın ikinci sırayı kabul etmeyerek, adaylıktan çekildiğini belirtti.Yavuz Ağıralioğlu ile de istifası sonrasında görüşmediklerini bildiren Akşener, partisinden ayrılan kimse hakkında incitici bir söz söylemediğini, genelde kendisinin incitildiğini ifade etti."Bir şeyden daha bıktığını" dile getiren Akşener, "Her ayrılan arkadaşımız sonuçta şu HDP'yle ilgili mevzuyu ortaya koymuyorlar mı, artık midem bulanıyor. Ama artık bunu ben çok saygısız ve çok da sahte bir tavır olarak görüyorum" dedi.Akşener, bir soru üzerine, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin altılı masaya gelmesi konusunu CHP ile konuşmadığını söyledi. Masaya yalnızca Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın talebini getirdiğini ifade eden Akşener, Baş ve partisiyle ilgili problem bulunmadığı ama "Altı oldu bu masa, masayı büyütmek istemiyoruz" denildiğini anlattı.'HDP ile İYİ Parti birbirine karşı son derece dürüst'"Masada olmadığı halde Yeşil Sol Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklaması, Cumhur İttifakı tarafında terör örgütünün size destek verdiği propagandasına sebep oluyor. HDP ile yakın işbirliği içinde misiniz?" sorusu üzerine Akşener, "HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken herhangi bir pazarlık bulunmadığını belirttiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:"İpin ucunun kaçtığını", bu ülkede "Kürt eşittir PKK'lı" haline geldiğini söyleyen Akşener, bunun yanlış olduğunu belirtti.Akşener, "AK Parti Kürtlerin oyunu istemiyor mu? İYİ Parti, Kürtlerin oyunu istemiyor mu? CHP, diğer partiler, Kürtlerin oyunu istemiyor mu? Hepimiz istiyoruz. Türkiye'de yaşayan herkesin oyunu istiyoruz. Her siyasi partiye oy veren herkesin oyunu istiyoruz. HDP'nin içinde yüzde yüz PKK'yı destekleyen Kürtlerin oyları elbette vardır. Ama PKK'yla alakası olmayan insanların da verdiği oylar var" şeklinde konuştu.'Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin'"Kandil ile irtibat kurduğu" iddialarına ilişkin soruya Akşener, "Eğer ben Kandil'le, PKK'yla dolaylı, dolaysız bir irtibat kurmuşsam, yuh olsun size, bana gerekeni yapmadığınız için. İster PKK, ister FETÖ, ister Hizbullah yani ne kadar terör örgütü varsa, bunlarla irtibatı, iltisak olan her bir kişiyi, ben de dahil Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin" dedi."PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve hapisteki örgüt mensuplarına özgürlük sözleri verildiği"ne yönelik açıklamalarla ilgili soru üzerine Akşener, "Suçu sabit görülmüş, hukuk tarafından yargılanmış herhangi bir terörist için nasıl böyle bir şey olabilir. Gerçekten yalan" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin projesinin sorulması üzerine Akşener, "İki Türk'ün kurduğu şirketi Türkiye'ye getirip 'Uzay konusunda çalışma yapacağız' demesinde de bir sakınca yok. Baykar da dahil olmak üzere ister Türkiye'de ister yurt dışında bir şey başarmış herkes baş tacıdır. Biz siyasetçilere düşen bu insanların önünü açmaktır. Bu iki Türk'ün kurduğu şirketi de kötülemek doğru değil, buradan Baykar'a savaş açılmış gibi bir sonuç çıkarmak da doğru değil" diye konuştu.Millet İttifakı'nın seçimleri kazandığı takdirde bakanlık paylaşımlarının nasıl olacağı sorusu üzerine Akşener, kimin hangi bakanlığı alacağını konuşmadıklarını, kabinenin CHP ve İYİ Parti'nin çıkaracağını milletvekili sayılarına göre şekilleneceğini belirtti."Seçim sonuçları ne olur?" sorusunu cevaplayan Akşener, "Çalıştığım yerlerde gördüğüm kadarıyla birinci turda alacağımıza inanıyorum. Meclisi de alacağımıza inanıyorum. Hayalimiz 400 ama 300'ü geçeceğimize samimiyetle inanıyorum. Hayalimiz birinci olmak. Kemal Bey'in samimiyetle alabileceğine inanıyorum" dedi.

