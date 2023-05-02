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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/ak-partili-ozhaseki-son-20-yil-icinde-31-milyon-insana-is-kapisi-bulundu-1070508522.html
AK Partili Özhaseki: Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu
AK Partili Özhaseki: Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bir taraftan yatırımlar yapılıyor, bir taraftan üretimler yapılıyor. İhracatımız 254 milyar dolara çıktı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T19:14+0300
2023-05-02T19:14+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet özhaseki
yalova
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde yer alan ve elektrik sistemleri üreten firmanın Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi açılışına katıldı. Özhaseki, yaptığı konuşmada, Türkiye için 2 önemli konunun bulunduğunu, bunlardan birinin depremler, ikincisinin ise terörle mücadele olduğunu ifade etti. Özhaseki, "İkisini de biz takip etmek durumundayız. Bir taraftan PKK belası, bir taraftan FETÖ örgütü, DHKP-C gibi aşırı sol bir örgüt, DAEŞ gibi başka bir örgüt ama dikkat edin bunları besleyen hep aynı" diye konuştu. 'Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim' Türkiye’yi güçlü kılmaları gerektiğini dile getiren Özhaseki, “Elbette ki iş aleminin istediği tek şey güvendir istikrardır. Bunu da biliyoruz. Bunun içindir zaten elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen Türkiye’yi karalamak adına, belki iktidarı karalamak için yaptıkları bir şeydir ama ‘Burası kötü de kötü, burada adalet yok, güven de istikrar da yok. Yabancı da gelmiyor.' Arkadaşlar bu kadar kötülenmez, karalanmaz. Sorunlarımız var doğrudur biliyoruz. Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim” diye konuştu. 2002 yılına kadar Türkiye’ye 80 yıllık cumhuriyet tarihide gelen yabancı sermaye toplamının 14 milyar dolar olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti: 'Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor'Türkiye’de bir taraftan yatırımlar yapıldığını bir yandan da üretimlerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, “İhracatımız 254 milyar dolara çıktı. Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu. Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor. Kendi yerli aracımız Togg’u yapmışız. Savaş gemimizi, uçak gemimizi üretiyoruz. İHA’larımız, SİHA’larımız. Heron geldi bizim gençliğimizde 100 saatlik uçuşu vardı, İsrail satmazdı bize. Şimdi kendimiz en büyük üreticisi konumundayız. Çok da şükür işlerimiz iyiye gidiyor. Bununla da iftihar ediyoruz” diye konuştu.
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mehmet özhaseki, iş, yalova
mehmet özhaseki, iş, yalova

AK Partili Özhaseki: Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu

19:14 02.05.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bir taraftan yatırımlar yapılıyor, bir taraftan üretimler yapılıyor. İhracatımız 254 milyar dolara çıktı. Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu. Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde yer alan ve elektrik sistemleri üreten firmanın Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi açılışına katıldı.
Özhaseki, yaptığı konuşmada, Türkiye için 2 önemli konunun bulunduğunu, bunlardan birinin depremler, ikincisinin ise terörle mücadele olduğunu ifade etti. Özhaseki, "İkisini de biz takip etmek durumundayız. Bir taraftan PKK belası, bir taraftan FETÖ örgütü, DHKP-C gibi aşırı sol bir örgüt, DAEŞ gibi başka bir örgüt ama dikkat edin bunları besleyen hep aynı" diye konuştu.

'Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim'

Türkiye’yi güçlü kılmaları gerektiğini dile getiren Özhaseki, “Elbette ki iş aleminin istediği tek şey güvendir istikrardır. Bunu da biliyoruz. Bunun içindir zaten elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen Türkiye’yi karalamak adına, belki iktidarı karalamak için yaptıkları bir şeydir ama ‘Burası kötü de kötü, burada adalet yok, güven de istikrar da yok. Yabancı da gelmiyor.' Arkadaşlar bu kadar kötülenmez, karalanmaz. Sorunlarımız var doğrudur biliyoruz. Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim” diye konuştu.
2002 yılına kadar Türkiye’ye 80 yıllık cumhuriyet tarihide gelen yabancı sermaye toplamının 14 milyar dolar olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:
“Peki 20 yılda gelen ne kadar, 255 milyar dolar. Şu anda 80 bine yakın yabancı ortaklı firma faaliyet gösteriyor. Neden geliyorlar hala. İş alemiz halen fabrika yapmak istiyor. Ben Kayseriliyim dördüncü organize sanayii kuruyoruz. Birinci organize sanayimiz neredeyse 30 milyon metrekare. 2 bine yakın fabrikamız var. Bin 500 kişi müracaat etti 'bu yeni yerden bana yer verin, ben yatırım, üretim yapacağım, diye'. Bizim insanımız çalışkan üretken, emin olun ona güvenmek lazım. Kötü de kötü demenin manası yok. Elhamdülillah işlerde iyiye gidiyor.”

'Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor'

Türkiye’de bir taraftan yatırımlar yapıldığını bir yandan da üretimlerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, “İhracatımız 254 milyar dolara çıktı. Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu. Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor. Kendi yerli aracımız Togg’u yapmışız. Savaş gemimizi, uçak gemimizi üretiyoruz. İHA’larımız, SİHA’larımız. Heron geldi bizim gençliğimizde 100 saatlik uçuşu vardı, İsrail satmazdı bize. Şimdi kendimiz en büyük üreticisi konumundayız. Çok da şükür işlerimiz iyiye gidiyor. Bununla da iftihar ediyoruz” diye konuştu.
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