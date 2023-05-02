https://sputniknews.com.tr/20230502/ak-partili-ozhaseki-son-20-yil-icinde-31-milyon-insana-is-kapisi-bulundu-1070508522.html

AK Partili Özhaseki: Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu

AK Partili Özhaseki: Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bir taraftan yatırımlar yapılıyor, bir taraftan üretimler yapılıyor. İhracatımız 254 milyar dolara çıktı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T19:14+0300

2023-05-02T19:14+0300

2023-05-02T19:14+0300

2023 türkiye seçimleri

mehmet özhaseki

iş

yalova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/01/1056867054_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f6e808b96c3752796da2734e216507b6.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde yer alan ve elektrik sistemleri üreten firmanın Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi açılışına katıldı. Özhaseki, yaptığı konuşmada, Türkiye için 2 önemli konunun bulunduğunu, bunlardan birinin depremler, ikincisinin ise terörle mücadele olduğunu ifade etti. Özhaseki, "İkisini de biz takip etmek durumundayız. Bir taraftan PKK belası, bir taraftan FETÖ örgütü, DHKP-C gibi aşırı sol bir örgüt, DAEŞ gibi başka bir örgüt ama dikkat edin bunları besleyen hep aynı" diye konuştu. 'Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim' Türkiye’yi güçlü kılmaları gerektiğini dile getiren Özhaseki, “Elbette ki iş aleminin istediği tek şey güvendir istikrardır. Bunu da biliyoruz. Bunun içindir zaten elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen Türkiye’yi karalamak adına, belki iktidarı karalamak için yaptıkları bir şeydir ama ‘Burası kötü de kötü, burada adalet yok, güven de istikrar da yok. Yabancı da gelmiyor.' Arkadaşlar bu kadar kötülenmez, karalanmaz. Sorunlarımız var doğrudur biliyoruz. Eksiklerimiz de var ama ülkemize lütfen güvenelim” diye konuştu. 2002 yılına kadar Türkiye’ye 80 yıllık cumhuriyet tarihide gelen yabancı sermaye toplamının 14 milyar dolar olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti: 'Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor'Türkiye’de bir taraftan yatırımlar yapıldığını bir yandan da üretimlerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, “İhracatımız 254 milyar dolara çıktı. Son 20 yıl içinde 31 milyon insana iş kapısı bulundu. Bunlar kolay işler değil. Her sene 1 milyondan fazla insana iş bulunuyor. Kendi yerli aracımız Togg’u yapmışız. Savaş gemimizi, uçak gemimizi üretiyoruz. İHA’larımız, SİHA’larımız. Heron geldi bizim gençliğimizde 100 saatlik uçuşu vardı, İsrail satmazdı bize. Şimdi kendimiz en büyük üreticisi konumundayız. Çok da şükür işlerimiz iyiye gidiyor. Bununla da iftihar ediyoruz” diye konuştu.

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet özhaseki, iş, yalova