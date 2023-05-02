https://sputniknews.com.tr/20230502/aihmden-anadil-karari-turkce-konusan-siyasetciye-ceza-hakki-ihlali-1070493164.html
AİHM'den anadil kararı: Türkçe konuşan siyasetçiye verilen ceza ifade özgürlüğüne aykırı
AİHM'den anadil kararı: Türkçe konuşan siyasetçiye verilen ceza ifade özgürlüğüne aykırı
AİHM, Bulgaristan'da 2013'te seçim kampanyasında Türkçe konuşan siyasetçinin idari para ceza almasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:14+0300
2023-05-02T15:14+0300
2023-05-02T15:17+0300
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
türkçe
ihlal
anadili
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070492849_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_aaffeea46dffbd437f45da9c849cd717.jpg
Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), siyasetçi Lütfi Mestan'ın Bulgaristan'da 2013 genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için 250 euroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı.Mahkeme, Bulgaristan'da Seçim Kanunu'nda seçim kampanyalarında resmi dil Bulgarca haricinde başka bir dilin kullanılmasının yasak olduğuna işaret etti.AİHM, kararında, demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3 bin 200 euro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 euro ödemesini kararlaştırdı.Ne olmuştu?Mestan, Bulgaristan'da 2013'te genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuşmuştu.Bulgar yetkililer, Mestan'ın ülkedeki Seçim Kanunu'nu ihlal ettiğini ileri sürmüştü.Önce yaklaşık 1000 euro idari cezaya çarptırılan Mestan'ın Kotel Bölge Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu cezası 250 euro olarak revize edilmişti.Mestan, bu olayla ilgili AİHM'e 2015'te başvurmuş, AİHS'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesinin ihlal edildiğini savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20190702/aihmden-turkce-olmayan-soyadi-karari-1039534570.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070492849_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_15a52582ecef9deadb94756eacd5d034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), türkçe, ihlal, anadili
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), türkçe, ihlal, anadili
AİHM'den anadil kararı: Türkçe konuşan siyasetçiye verilen ceza ifade özgürlüğüne aykırı
15:14 02.05.2023 (güncellendi: 15:17 02.05.2023) Abone ol
AİHM, Bulgaristan'da 2013'te seçim kampanyasında Türkçe konuşan siyasetçinin idari para ceza almasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.
Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), siyasetçi Lütfi Mestan'ın Bulgaristan'da 2013 genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için 250 euroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, Bulgaristan'da Seçim Kanunu'nda seçim kampanyalarında resmi dil Bulgarca haricinde başka bir dilin kullanılmasının yasak olduğuna işaret etti.
AİHM, kararında, demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3 bin 200 euro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 euro ödemesini kararlaştırdı.
Ne olmuştu?
Mestan, Bulgaristan'da 2013'te genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuşmuştu.
Bulgar yetkililer, Mestan'ın ülkedeki Seçim Kanunu'nu ihlal ettiğini ileri sürmüştü.
Önce yaklaşık 1000 euro idari cezaya çarptırılan Mestan'ın Kotel Bölge Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu cezası 250 euro olarak revize edilmişti.
Mestan, bu olayla ilgili AİHM'e 2015'te başvurmuş, AİHS'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesinin ihlal edildiğini savunmuştu.