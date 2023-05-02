https://sputniknews.com.tr/20230502/aihmden-anadil-karari-turkce-konusan-siyasetciye-ceza-hakki-ihlali-1070493164.html

AİHM'den anadil kararı: Türkçe konuşan siyasetçiye verilen ceza ifade özgürlüğüne aykırı

AİHM'den anadil kararı: Türkçe konuşan siyasetçiye verilen ceza ifade özgürlüğüne aykırı

AİHM, Bulgaristan'da 2013'te seçim kampanyasında Türkçe konuşan siyasetçinin idari para ceza almasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T15:14+0300

2023-05-02T15:14+0300

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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

türkçe

ihlal

anadili

dünya

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Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), siyasetçi Lütfi Mestan'ın Bulgaristan'da 2013 genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuştuğu için 250 euroluk idari ceza almasına ilişkin kararını açıkladı.Mahkeme, Bulgaristan'da Seçim Kanunu'nda seçim kampanyalarında resmi dil Bulgarca haricinde başka bir dilin kullanılmasının yasak olduğuna işaret etti.AİHM, kararında, demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemini vurgulayarak Mestan'a verilen idari cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.Mahkeme, Bulgaristan'ın mahkeme masrafları için 3 bin 200 euro ve Mestan'a tazminat olarak 3 ayda toplam 1200 euro ödemesini kararlaştırdı.Ne olmuştu?Mestan, Bulgaristan'da 2013'te genel seçim kampanyası sırasında Türkçe konuşmuştu.Bulgar yetkililer, Mestan'ın ülkedeki Seçim Kanunu'nu ihlal ettiğini ileri sürmüştü.Önce yaklaşık 1000 euro idari cezaya çarptırılan Mestan'ın Kotel Bölge Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu cezası 250 euro olarak revize edilmişti.Mestan, bu olayla ilgili AİHM'e 2015'te başvurmuş, AİHS'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi ve ayrımcılık yasağına ilişkin 14. maddesinin ihlal edildiğini savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20190702/aihmden-turkce-olmayan-soyadi-karari-1039534570.html

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avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), türkçe, ihlal, anadili