https://sputniknews.com.tr/20230502/abdde-kayip-2-genci-arayan-yetkililer-7-ceset-buldu-1070482403.html

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 ceset buldu

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 ceset buldu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde güvenlik güçleri, iki kayıp genci aradıkları ev ve arazisinde 7 kişinin cesediyle karşılaştı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T13:04+0300

2023-05-02T13:04+0300

2023-05-02T13:04+0300

dünya

abd

polis

ceset

cinayet

oklahoma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064055124_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5c714723b3864e9c8e455c1fe121c958.jpg

Okmulgee Kasabası Polis Şefi Eddy Rice, yaptığı açıklamada, kayıp 2 genci bulmak için bir ev ve arazisinde arama yaptıklarını belirtti.Arama sırasında 7 cesede ulaştıklarını aktaran Rice, 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Brittany Brewer'in cansız bedenlerinin de cesetler arasında olduğunu düşündüklerini söyledi. "Aradığımız kişileri bulduğumuza inanıyoruz" diyen Rice, hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.Kesin kimlik tespitinin tıbbi raporların ardından açıklanacağını kaydeden Rice, "Kayıpları arama çalışmalarımızı sonlandırdık. Topluma yönelik herhangi bir tehdit durumunun olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Rice, cesetleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı ancak bunlar arasında cinsel istismarcılıktan hüküm giyen ve arama yapılan evde yaşayan Jesse McFadden'in de bulunduğunu dile getirdi.Yetkililer, haklarında kayıp ilanı verilen Webster ve Brewer'in en son McFadden ile birlikte yolculuk yaparken görüldüklerinin rapor edildiğini aktardı.Mahkeme kaynaklarına göre, 2003 yılında tecavüz ve reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki suçlamalarıyla tutuklanan McFadden, Ekim 2020'de serbest bırakılmıştı.Öte yandan, yerel bir televizyon kanalına konuşan Brittany Brewer'in babası, kızının cansız bedeninin de bulunan cesetler arasında olduğunu doğruladı.Kızının hafta sonu McFadden ailesiyle birlikte zaman geçirdiğini söyleyen baba, pazar günü eve dönmesi gereken Britanny'nin o günden beri kayıp olduğunu belirtti.

oklahoma

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, polis, ceset, cinayet, oklahoma