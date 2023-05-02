https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-kacak-gocmen-akinini-onlemek-icin-guney-sinirina-1500-asker-gonderecek-1070520107.html
ABD, kaçak göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek
ABD, kaçak göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek
ABD hükümetinin, kaçak göçmen akınını önlemek için Meksika sınırına ilave 1500 asker göndereceği bildirildi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T23:50+0300
2023-05-02T23:50+0300
2023-05-02T23:50+0300
dünya
abd
meksika
göçmen
kaçak göçmen
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Hükümete yakın kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme sürecini hızlandıran yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması öncesinde sınırdaki kontrolü sağlayabilmek için 1500 ilave asker görevlendirdi.Hükümetin bu kararının altında, 11 Mayıs'ta uygulamaya son verilecek yasal kısıtlamalar sonrasında ABD sınırına dayanan düzensiz göçmenlerin sayısında çok büyük artış olacağı beklentisinin yattığı kaydedildi.Yeni görevlendirilen askeri birliğin sınır bölgesinde 90 gün boyunca idari görevlerde yer alacağı, herhangi bir yasa uygulama işlevi yerine getirmeyeceği bilgisi paylaşıldı.ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının önümüzdeki haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.
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abd, meksika, göçmen, kaçak göçmen
abd, meksika, göçmen, kaçak göçmen
ABD, kaçak göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek
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ABD hükümetinin, kaçak göçmen akınını önlemek için Meksika sınırına ilave 1500 asker göndereceği bildirildi.
Hükümete yakın kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme sürecini hızlandıran yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması öncesinde sınırdaki kontrolü sağlayabilmek için 1500 ilave asker görevlendirdi.
Hükümetin bu kararının altında, 11 Mayıs'ta uygulamaya son verilecek yasal kısıtlamalar sonrasında ABD sınırına dayanan düzensiz göçmenlerin sayısında çok büyük artış olacağı beklentisinin yattığı kaydedildi.
Yeni görevlendirilen askeri birliğin sınır bölgesinde 90 gün boyunca idari görevlerde yer alacağı, herhangi bir yasa uygulama işlevi yerine getirmeyeceği bilgisi paylaşıldı.
ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının önümüzdeki haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.