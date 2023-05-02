https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-filipinlere-4-devriye-gemisi-ve-3-askeri-nakliye-ucagi-verecek-1070467426.html

ABD, Filipinler'e 4 devriye gemisi ve 3 askeri nakliye uçağı verecek

ABD, Filipinler'e 4 devriye gemisi ve 3 askeri nakliye uçağı verecek

Beyaz Saray, ABD'nin Filipinler'in savunma kapasitesini artırmak amacıyla ülkeye 4 devriye gemisi ve 3 Lockheed Martin C-130H tipi askeri nakliye uçağı vermeyi... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T01:53+0300

2023-05-02T01:53+0300

2023-05-02T01:55+0300

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ferdinand marcos

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Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD'nin müttefikleri arasındaki gerilim yükselirken Washington yönetimi, bölgeye silah tedarikini hızlandırıyor.Beyaz Saray'ın yayınladığı bilgi notunda, "ABD, Filipinler Silahlı Kuvvetleri'ne 2 adet Island sınıfı devriye gemisi, 2 adet Protector sınıfı devriye gemisi ve 3 adet C-130H uçağı devretme niyetinde olup, Kongre'nin ilgili bildirim gerekliliklerini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.Belgede ayrıca ABD'nin Cyclone sınıfı iki kıyı devriye gemisini nisan ayı sonunda Filipinler'e naklettiği ve gemilerin ülkenin başkenti Manila'ya doğru yola çıktığı belirtildi.Öte yandan belgede, iki ülkenin kara, deniz, hava, uzay ve siber uzayda güvenlik işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği derinleştirmek üzere İkili Savunma Kılavuz İlkelerini kabul ettiği anımsatıldı.Belgeye göre kılavuz, aynı zamanda istihbarat paylaşımını, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve ortaya çıkan güvenlik sorunları konusunda işbirliğini de ilerletecek.Filipinler lideri ABD'deFilipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, şu anda ziyaret üzere Washington'da ve pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Manila'nın askeri provokasyonlara karşı olduğunu ve herhangi bir ülkenin askeri harekatı için 'hazırlık noktasına' dönüşmeyeceğini savundu.Geçen ay Washington ile Manila, 2014 yılında imzaladıkları Geliştirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı, biri Güney Çin Denizi yakınlarında olmak üzere dört yeni bölgeye genişletme kararı almıştı.Anlaşmayı yorumlayan Çin Dışişleri Bakanlığı, bunun bölgede gerilimi artıracağı ve barış ve istikrarın altını oyacağı uyarısını yapmıştı.

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