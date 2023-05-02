https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-baskani-biden-beyaz-sarayda-ramazan-bayrami-resepsiyonu-verdi-1070472055.html
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, "İslamofobi dahil nefretin her türüne karşı koymaya kararlıyız. Bu benim... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T10:26+0300
2023-05-02T10:26+0300
2023-05-02T10:27+0300
dünya
abd
joe biden
ramazan
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Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyonda, Biden, katılımcıları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.Müslümanların ülkeye katkılarından bahseden Biden, bugün Amerikan tarihinde her zamankinden daha fazla Müslüman Amerikalının Kongre'de görev yaptığını söyledi. Bunun, Amerikan demokrasisi için önemine dikkati çeken Biden, kendi yönetiminde görev alan Müslümanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti."İslamofobi dahil nefretin her türüne karşı koymaya kararlıyız. Bu benim yönetimim için bir öncelik" değerlendirmesinde bulunan Biden, bu nedenle yönetiminin, Müslüman karşıtı ön yargı ve ayrımcılığı ele almak için kurumlar arası bir çalışma grubu kurduğunu hatırlattı.
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abd, joe biden, ramazan
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
10:26 02.05.2023 (güncellendi: 10:27 02.05.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, "İslamofobi dahil nefretin her türüne karşı koymaya kararlıyız. Bu benim yönetimim için bir öncelik" ifadesini kullandı.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda, Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan resepsiyonda, Biden, katılımcıları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.
Müslümanların ülkeye katkılarından bahseden Biden, bugün Amerikan tarihinde her zamankinden daha fazla Müslüman Amerikalının Kongre'de görev yaptığını söyledi. Bunun, Amerikan demokrasisi için önemine dikkati çeken Biden, kendi yönetiminde görev alan Müslümanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.
"İslamofobi dahil nefretin her türüne karşı koymaya kararlıyız. Bu benim yönetimim için bir öncelik" değerlendirmesinde bulunan Biden, bu nedenle yönetiminin, Müslüman karşıtı ön yargı ve ayrımcılığı ele almak için kurumlar arası bir çalışma grubu kurduğunu hatırlattı.