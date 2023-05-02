https://sputniknews.com.tr/20230502/ab-muhimmat-uretiminin-genisletilmesine-500-milyon-euro-ayiracak-1070518438.html

AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak

AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Avrupa’daki mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayırmayı planladığını... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:57+0300

2023-05-02T22:57+0300

2023-05-02T22:57+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ursula von der leyen

mühimmat

üretim

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yazılı açıklamasında "AB Komisyonu yarınki bir toplantıda, Avrupa’daki mühimmat üretimini desteklemeye yönelik bir yasa önerecek. Bu yasa, şimdi mühimmat üretimini hızlandırmak ve büyütmek için Avrupa’da mühimmat üretimini genişletmeye ve hızlandırmaya yardımcı olacak, çünkü Ukrayna şimdi bu mühimmata ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verildi.Von der Leyen, “Teklif, 500 milyon euro’luk AB finansmanını içerecek” dedi.

avrupa birliği

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avrupa birliği, ursula von der leyen, mühimmat, üretim