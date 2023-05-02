https://sputniknews.com.tr/20230502/ab-muhimmat-uretiminin-genisletilmesine-500-milyon-euro-ayiracak-1070518438.html
AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak
AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Avrupa’daki mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayırmayı planladığını... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:57+0300
2023-05-02T22:57+0300
2023-05-02T22:57+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ursula von der leyen
mühimmat
üretim
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yazılı açıklamasında "AB Komisyonu yarınki bir toplantıda, Avrupa’daki mühimmat üretimini desteklemeye yönelik bir yasa önerecek. Bu yasa, şimdi mühimmat üretimini hızlandırmak ve büyütmek için Avrupa’da mühimmat üretimini genişletmeye ve hızlandırmaya yardımcı olacak, çünkü Ukrayna şimdi bu mühimmata ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verildi.Von der Leyen, “Teklif, 500 milyon euro’luk AB finansmanını içerecek” dedi.
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avrupa birliği, ursula von der leyen, mühimmat, üretim
avrupa birliği, ursula von der leyen, mühimmat, üretim
AB, mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayıracak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Avrupa’daki mühimmat üretiminin genişletilmesine 500 milyon euro ayırmayı planladığını söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yazılı açıklamasında "AB Komisyonu yarınki bir toplantıda, Avrupa’daki mühimmat üretimini desteklemeye yönelik bir yasa önerecek. Bu yasa, şimdi mühimmat üretimini hızlandırmak ve büyütmek için Avrupa’da mühimmat üretimini genişletmeye ve hızlandırmaya yardımcı olacak, çünkü Ukrayna şimdi bu mühimmata ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verildi.
Von der Leyen, “Teklif, 500 milyon euro’luk AB finansmanını içerecek” dedi.