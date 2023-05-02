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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/6-subat-depremlerinden-agir-hasar-alan-binaya-kedi-girdi-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1070477740.html
6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan binaya kedi girdi, itfaiye ekipleri kurtardı
6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan binaya kedi girdi, itfaiye ekipleri kurtardı
6 Şubat depremleri neticesinde ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:58+0300
2023-05-02T11:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
gaziantep
deprem
gaziantep büyükşehir belediyesi
kedi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı yıkım kararı olan 10 katlı Gökkuşağı Apartmanının 2. katına giren kedi için kurtarma ekipleri devreye girdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla binanın penceresine ulaşarak kediyi kurtardı.
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türkiye, gaziantep, deprem, gaziantep büyükşehir belediyesi, kedi
türkiye, gaziantep, deprem, gaziantep büyükşehir belediyesi, kedi

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan binaya kedi girdi, itfaiye ekipleri kurtardı

11:58 02.05.2023
© İHA / UĞUR DÖNEK6 Şubat depremleri neticesinde ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
6 Şubat depremleri neticesinde ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA / UĞUR DÖNEK
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6 Şubat depremleri neticesinde ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı yıkım kararı olan 10 katlı Gökkuşağı Apartmanının 2. katına giren kedi için kurtarma ekipleri devreye girdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla binanın penceresine ulaşarak kediyi kurtardı.
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