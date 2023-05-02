https://sputniknews.com.tr/20230502/1-milyar-dolardan-itibaren-gelirlere-yuzde-100-vergi-isteyen-sanders-999-milyon-dolarla-gecinsinler-1070496319.html

1 milyar dolardan itibaren gelirlere yüzde 100 vergi isteyen Sanders: 999 milyon dolarla geçinsinler

1 milyar dolardan itibaren gelirlere yüzde 100 vergi isteyen Sanders: 999 milyon dolarla geçinsinler

ABD'de ilerici-solcu siyasi hareket denilince akla ilk gelen isim olan Senatör Bernie Sanders, kimsenin 999 milyon dolardan fazla gelir biriktirmesine izin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T16:54+0300

2023-05-02T16:54+0300

2023-05-02T16:57+0300

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Cuma gecesi CNN'den Chris Wallace'ın programına konuk olan Vermont eyaletinin bağımsız senatörü, "ABD hükümeti, Amerikalıların 999 milyon doların üzerinde kazandığı paranın yüzde 100'üne el koymalı" mesajını verdi.Bernie Sanders'ın "Kapitalizme Kızmakta Sorun Yok" (It’s OK to Be Angry About Capitalism) isimli son kitabındaki "Milyarderler var olmamalı" savını sorgulayan Wallace, "Temel olarak, 999 milyon dolara ulaşıldığında hükümetin geri kalan her şeye el koyması gerektiğini mi söylüyorsunuz" sorusunu yöneltti.Sanders, şu yanıtı verdi:Sanders, Wallace'ın Sam Walton'ın (1918-92) ailesinin net değerini 225 milyar dolara çıkararak kurucusu olduğu Walmart'ı dünyanın en büyük özel işvereni ve gelir bakımından dünyanın en büyük şirketi haline getirmesi örneğine de itiraz etti. Walton'ların bu kadar zengin olmasına rağmen, Walmart'ın 1.2 milyon çalışanının çoğuna açlık maaşı ödediğini hatırlatan 'sosyalist' senatör, devletin düşük gelirli Amerikalılara sağlık ve gıda yardımı biçimlerine atıfla "Çalışanlarının çoğu Medicaid veya gıda karnesi kullanıyor" dedi. “Yani vergi mükellefleri ülkenin en zengin ailesini sübvanse ediyor. Bunu doğru buluyor muyum? Hayır, bulmuyorum" diye devam eden Sanders, bununla birlikte konuyla ilgili yorumlarının Walton'lara veya diğer milyarderlere kişisel saldırı olmadığını belirtti: "Amerikan toplumunun alttaki yarısından daha fazla servete sahip birkaç insan olmadan da canlı bir ekonomiye sahip olabilirsiniz" görüşünü dile getiren Sanders, 'çok çalışan ve iş kuran insanların zengin olması gerektiğine inandığını, ancak yarım milyon Amerikalı evsizken ve 85 milyon Amerikalının sağlık sigortası satın almaya gücü yetmiyorken, bazılarının milyarder olması kavramının kendisini derinden rahatsız ettiğini' belirtti.Demokrat Parti'nin başkanlık adayı yarışlarında hile hurdayla Hillary Clinton, Joe Biden gibi müesses nizam temsilcisine karşı safdışı bırakılmış 81 yaşındaki senatör, yetki kendisinde olsaydı "Çok para kazanırsan, çok para ödeyeceksin" düsturuyla hareket edeceğini sözlerine ekledi. Vermont'u 1991-2007 arasında ABD Temsilciler Meclisi'nde ve 2007'den beri ABD Senatosu'nda temsil eden ve ABD Kongresi tarihinde en uzun süre görev yapan bağımsız unvanına sahip olan Sanders, şubatta yayımlanan son kitabında "ABD nüfusunun yüzde 1'inin onda biri, diğer şeylerin yanısıra ülke servetinin yüzde 90'ına sahip" saptamasına odaklandı. "Dizginsiz kapitalizm kar peşinde koşarken çevre, demokrasi ve insan hakları dahil yoluna çıkan her şeyi yok eder" görüşünü ortaya koydu.

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hbo max, bernie sanders, milyarder, walmart, abd