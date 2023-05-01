https://sputniknews.com.tr/20230501/ysk-yurtdisinda-simdiye-kadar-kullanilan-oy-sayisini-acikladi-1070457303.html
YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:39+0300
2023-05-01T21:39+0300
2023-05-01T22:01+0300
2023 türkiye seçimleri
seçmen
ysk
yurt dışı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.Açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605'e ulaştı. Yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısı ise 697 bin 577 oldu.
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seçmen, ysk, yurt dışı
YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı
21:39 01.05.2023 (güncellendi: 22:01 01.05.2023) Abone ol
YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605'e ulaştı. Yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısı ise 697 bin 577 oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.
Açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605'e ulaştı. Yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısı ise 697 bin 577 oldu.