https://sputniknews.com.tr/20230501/ysk-yurtdisinda-simdiye-kadar-kullanilan-oy-sayisini-acikladi-1070457303.html

YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK yurtdışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T21:39+0300

2023-05-01T21:39+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçmen

ysk

yurt dışı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.Açıklamaya göre yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olurken gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605'e ulaştı. Yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısı ise 697 bin 577 oldu.

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seçmen, ysk, yurt dışı