https://sputniknews.com.tr/20230501/vedat-milor-menemen-siyasi-diskura-bir-sekilde-dahil-oluyor-1070460907.html
Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor
Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor
Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Menemen mecburen soğansız" yazılı pankartı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Menemen siyasi diskura bir... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T22:51+0300
2023-05-01T22:51+0300
2023-05-01T22:51+0300
2023 türkiye seçimleri
vedat milor
menemen
soğan
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Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması konusunda Twitter'dan yaptığı ankete büyük bir katılım sağlanan Vedat Milor, bir mitinge katılan kişinin tuttuğu pankartı sosyal medya hesabından paylaştı.Milor, mitinge katılan kişinin “Vedat abi, menemen mecburen soğansız” yazılı dövizi elinde tuttuğu fotoğrafı, “Şunu kabul edelim. Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor.” ifadelerini kullandı.
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vedat milor, menemen, soğan
vedat milor, menemen, soğan
Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor
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Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Menemen mecburen soğansız" yazılı pankartı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor" dedi.
Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması konusunda Twitter'dan yaptığı ankete büyük bir katılım sağlanan Vedat Milor, bir mitinge katılan kişinin tuttuğu pankartı sosyal medya hesabından paylaştı.
Milor, mitinge katılan kişinin “Vedat abi, menemen mecburen soğansız” yazılı dövizi elinde tuttuğu fotoğrafı, “Şunu kabul edelim. Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor.” ifadelerini kullandı.