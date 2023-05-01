https://sputniknews.com.tr/20230501/vedat-milor-menemen-siyasi-diskura-bir-sekilde-dahil-oluyor-1070460907.html

Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor

Vedat Milor: Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, "Menemen mecburen soğansız" yazılı pankartı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Menemen siyasi diskura bir... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T22:51+0300

2023-05-01T22:51+0300

2023-05-01T22:51+0300

2023 türkiye seçimleri

vedat milor

menemen

soğan

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Daha önce menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması konusunda Twitter'dan yaptığı ankete büyük bir katılım sağlanan Vedat Milor, bir mitinge katılan kişinin tuttuğu pankartı sosyal medya hesabından paylaştı.Milor, mitinge katılan kişinin “Vedat abi, menemen mecburen soğansız” yazılı dövizi elinde tuttuğu fotoğrafı, “Şunu kabul edelim. Menemen siyasi diskura bir şekilde dahil oluyor.” ifadelerini kullandı.

menemen

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vedat milor, menemen, soğan