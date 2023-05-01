https://sputniknews.com.tr/20230501/ukraynada-arac-plakalarinda-z-ve-v-harflerinin-kullanimi-kisitlandi-1070411148.html
Ukrayna’da araç plakalarında ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin kullanımı kısıtlandı
Ukrayna’da araç plakalarında ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin kullanımı kısıtlandı
Ukrayna hükümetinin, Rusya ile ilgili sembolleri ‘çağrıştırdığı’ durumlarda araç plakalarında ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin kullanılmasını yasakladığı öğrenildi. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T01:17+0300
2023-05-01T01:17+0300
2023-05-01T01:17+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç plakalarında Rusya ile ilgili sembolleri çağrıştırdığı durumlarda ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin kullanılması yasaklandı.Yasak, ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin Kiril alfabesindeki ‘З’, ‘С’, ‘В’ ve ‘Ф’ harflerinin yerinde kullanılması durumlarını, ayrıca Rusya’nın askeri harekatı, yönetim organları ve silahlı kuvvetleri ile ilgili sembolleri ‘çağrıştırdığı’ durumları kapsıyor.Latin alfabesinde yer alan ‘V’ ve ‘Z’ harfleri, geçen yıl Ukrayna'daki askeri harekata katılan Rus askeri araçlarında kullanılmaya başlamıştı. Daha sonra Rus makamları, bazı bürokratlar ve sıradan Ruslar da harfleri bu şekliyle kullanmaya başlamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, ‘Z’ harfinin ‘Zafer için’, ‘V’ harfinin ise ‘Güç hakikattedir’ ve ‘Görev yerine getirilecek’ anlamında kullanıldığını bildirmişti.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada ise 2022’nin ilkbaharında ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin reklamlarda, ulaştırma araçlarında ve giysilerde, ayrıca halka açık etkinliklerde kullanılmasını yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.
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ukrayna, ukrayna krizi, yasak, plaka
ukrayna, ukrayna krizi, yasak, plaka
Ukrayna’da araç plakalarında ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin kullanımı kısıtlandı
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Ukrayna hükümetinin, Rusya ile ilgili sembolleri ‘çağrıştırdığı’ durumlarda araç plakalarında ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin kullanılmasını yasakladığı öğrenildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç plakalarında Rusya ile ilgili sembolleri çağrıştırdığı durumlarda ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin kullanılması yasaklandı.
Yasak, ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin Kiril alfabesindeki ‘З’, ‘С’, ‘В’ ve ‘Ф’ harflerinin yerinde kullanılması durumlarını, ayrıca Rusya’nın askeri harekatı, yönetim organları ve silahlı kuvvetleri ile ilgili sembolleri ‘çağrıştırdığı’ durumları kapsıyor.
Latin alfabesinde yer alan ‘V’ ve ‘Z’ harfleri, geçen yıl Ukrayna'daki askeri harekata katılan Rus askeri araçlarında kullanılmaya başlamıştı. Daha sonra Rus makamları, bazı bürokratlar ve sıradan Ruslar da harfleri bu şekliyle kullanmaya başlamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, ‘Z’ harfinin ‘Zafer için’, ‘V’ harfinin ise ‘Güç hakikattedir’ ve ‘Görev yerine getirilecek’ anlamında kullanıldığını bildirmişti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada ise 2022’nin ilkbaharında ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin reklamlarda, ulaştırma araçlarında ve giysilerde, ayrıca halka açık etkinliklerde kullanılmasını yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.