https://sputniknews.com.tr/20230501/ukrayna-tahilinin-polonyaya-ithal-yasagi-secmen-destegini-kaybetme-korkusundan-kaynaklaniyor-1070458224.html
‘Ukrayna tahılının Polonya'ya ithal yasağı, seçmen desteğini kaybetme korkusundan kaynaklanıyor’
‘Ukrayna tahılının Polonya'ya ithal yasağı, seçmen desteğini kaybetme korkusundan kaynaklanıyor’
Polonya'nın nisan ayında Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının, kısmen Avrupa karşıtı olan Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu'na karşı artan halk... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T21:50+0300
2023-05-01T21:50+0300
2023-05-01T21:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
tahıl
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, anketlerden anlaşıldığı üzere, Polonya'nın nisan ayında Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının kısmen Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu'na artan halk desteğine bağlı olduğunu belirtti.Daha önce Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslav Kaczynski’nin, ülkede mevcut politikayı değiştirecek kişilerin iktidara gelmesinin Ukrayna'nın çıkarına olmadığını belirttiği hatırlatılan haberde, sonbaharda seçimlerin yapılacağı PiS’in önemli bir seçmen kitlesini çiftçilerin oluşturduğu belirtilmişti.Habere göre Polonya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatına yasak getirmesi sürpriz oldu, ancak onun ardından Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya yönetimleri de aynı adımı attı. Varşova ise kısıtlamaları, fiyatların düşmesine neden olan pazardaki bolluk nedeniyle çiftçilerin haftalarca süren sokak protestolarının ardından getirdi. Bununla birlikte bu sezon Ukrayna'dan yapılan mısır ve buğday ihracatının yaklaşık yüzde 7'si Polonya'ya düşmüştü.Bu ‘sert kararın’ nihayetinde Kiev'e yardımcı olacağını söyleyen Kaczynski, tahıl ambargosunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişti. Polonyalı politikacı, “Polonya'nın krizde olması ve burada Ukrayna'ya yönelik ilkeli destek politikasını değiştirecek insanların iktidara geldiğini görmemiz, dostlarımızın çıkarına değil” açıklamasında bulunmuştu.Nisan sonlarında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan ile Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği ihracatını sınırlama konusunda anlaştı. Bu ülkelerdeki çiftçiler, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik yasakların kaldırılması karşılığında 100 milyon euro yardım aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/abde-ukraynadan-tarim-urunu-ithalatina-getirilen-yasagin-kaldirilmasi-konusunda-anlasma-saglandi-1070337891.html
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‘Ukrayna tahılının Polonya'ya ithal yasağı, seçmen desteğini kaybetme korkusundan kaynaklanıyor’
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Polonya'nın nisan ayında Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının, kısmen Avrupa karşıtı olan Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu'na karşı artan halk desteğine bağlı olduğu açıklandı.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, anketlerden anlaşıldığı üzere, Polonya'nın nisan ayında Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklamasının kısmen Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu'na artan halk desteğine bağlı olduğunu belirtti.
Daha önce Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslav Kaczynski’nin, ülkede mevcut politikayı değiştirecek kişilerin iktidara gelmesinin Ukrayna'nın çıkarına olmadığını belirttiği hatırlatılan haberde, sonbaharda seçimlerin yapılacağı PiS’in önemli bir seçmen kitlesini çiftçilerin oluşturduğu belirtilmişti.
Habere göre Polonya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatına yasak getirmesi sürpriz oldu, ancak onun ardından Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya yönetimleri de aynı adımı attı. Varşova ise kısıtlamaları, fiyatların düşmesine neden olan pazardaki bolluk nedeniyle çiftçilerin haftalarca süren sokak protestolarının ardından getirdi. Bununla birlikte bu sezon Ukrayna'dan yapılan mısır ve buğday ihracatının yaklaşık yüzde 7'si Polonya'ya düşmüştü.
Bu ‘sert kararın’ nihayetinde Kiev'e yardımcı olacağını söyleyen Kaczynski, tahıl ambargosunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirmişti. Polonyalı politikacı, “Polonya'nın krizde olması ve burada Ukrayna'ya yönelik ilkeli destek politikasını değiştirecek insanların iktidara geldiğini görmemiz, dostlarımızın çıkarına değil” açıklamasında bulunmuştu.
Nisan sonlarında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Bulgaristan ile Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği ihracatını sınırlama konusunda anlaştı. Bu ülkelerdeki çiftçiler, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına yönelik yasakların kaldırılması karşılığında 100 milyon euro yardım aldı.