https://sputniknews.com.tr/20230501/ukrayna-savunma-bakanligindan-hindistani-kizdiran-karikatur-acik-bir-hindufobi-1070423976.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Hindistan'ı kızdıran karikatür: 'Açık bir Hindufobi'

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Hindistan'ı kızdıran karikatür: 'Açık bir Hindufobi'

Ukrayna savunma bakanlığı, Hindu tanrıçası Kali'nin görseliyle yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:56+0300

2023-05-01T11:56+0300

2023-05-01T12:03+0300

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ukrayna

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açıklama

karikatür

ukrayna savunma bakanlığı

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Bakanlık, Ukraynalı sanatçı Maksym Palenko'nun bir çizimini, "Sanat eseri" ifadeleriyle paylaşmıştı. Palenko, tanrıça Kali'yi 1955 yapımı 'The Seven Year Itch' filmindeki Marilyn Monroe'ya benzeterek, bir patlama görüntüsüyle birlikte tasarladı.Neredeyse bir milyon kişi tarafından görüntülenen paylaşım, Hintli kullanıcılar tarafından 'Kali'yle alay edildiği' gerekçesiyle büyük tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı, tasarımı 'şok edici' olarak nitelendirdi ve "İnancımız şaka meselesi değil" yorumunu yaptı.Ukrayna savunma bakanlığını 'açık bir şekilde Hindufobi sergilemekle' suçlayan başka bir kullanıcı ise, '1.4 milyar Hintlinin duygularını incitmenin uygun olmadığını' söyledi. Hintli kullanıcılar ayrıca, Twitter CEO'su Elon Musk ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı etiketleyerek onları harekete geçmeye çağırdı. Ukrayna savunma bakanlığı tartışmalı görüntüyü kısa süre sonra silse de paylaşım Hint medyasında manşetlere taşındı. Times of India gazetesi, haberinde karikatürü 'saldırgan' olarak nitelendirdi. Hindistan Bilgi ve Yayın Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Kanchan Gupta da tweet hakkında yorum yaparak, paylaşımı 'küstahça nefret söylemi' olarak nitelendirdi ve başka hiçbir hükümetin böyle bir şey yapmadığını söyledi.Gupta ayrıca, karikatürün Ukrayna makamlarının 'gerçek yüzünü' gösterdiğini yazdı:"Bu, dünyadaki Hindu duygularına yönelik bir saldırıdır." Bağlantısızlar Hareketi'nin kurucusu olarak Hindistan, Şubat 2022'de Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın patlak vermesinden bu yana tarafsız bir tavır aldı. Yeni Delhi, Moskova'nın askeri operasyonunu kınayan kararlarda BM oylamalarında çekimser kalırken, Moskova ile ticari işbirliğini ilerleterek Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri haline geldi.Aralık ayında Ukrayna dışişleri bakanı, Yeni Delhi'nin vatandaşlarının 'acı çekmesinden' yararlandığını ve bu nedenle Kiev'e yardım etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini iddia etmişti.

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ukrayna, hindistan, açıklama, karikatür, ukrayna savunma bakanlığı