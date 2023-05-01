https://sputniknews.com.tr/20230501/ticaret-bakani-mustan-1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-mesaji-1070423850.html

Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:55+0300

2023-05-01T11:55+0300

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2023 türkiye seçimleri

mehmet muş

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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2023

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Sputnik Türkiye

mehmet muş, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü