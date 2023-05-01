https://sputniknews.com.tr/20230501/ticaret-bakani-mustan-1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-mesaji-1070423850.html
Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T11:55+0300
2023-05-01T11:55+0300
2023-05-01T11:56+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet muş
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet muş, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
mehmet muş, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü
Ticaret Bakanı Muş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
11:55 01.05.2023 (güncellendi: 11:56 01.05.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Mesajında Türk bayraklı 1 Mayıs görseline yer veren Muş, "Aklıyla, alın teriyle, emeğiyle gece-gündüz demeden milletimiz için fedakarca çalışan, değer üreten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.