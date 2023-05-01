https://sputniknews.com.tr/20230501/sudanda-72-saatlik-yeni-ateskes-ilan-edildi-1070410984.html
Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes ilan edildi
Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes ilan edildi
Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T01:09+0300
2023-05-01T01:09+0300
2023-05-01T01:09+0300
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Sudan'da HDK’dan yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.Ordu da Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.Sudan’da ordu ile HDK arasında başkent Hartum’un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-disisleri-hizli-destek-kuvvetleri-ile-muzakereye-oturulmayacak-1070291981.html
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sudan, ateşkes, hdk, afrika
sudan, ateşkes, hdk, afrika
Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes ilan edildi
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Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.
Sudan'da HDK’dan yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.
Ordu da Suudi Arabistan ve ABD’nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.
Sudan’da ordu ile HDK arasında başkent Hartum’un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.
İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.