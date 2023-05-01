Soylu: 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilecek, Kemal'e 'bay bay' diyecek

"Orada FETÖ'cülerle anlaşıp, sıvışıp eve gidip maç seyreder gibi bu milletin büyük belayla karşı karşıya kaldığı o saatleri seyretti mi? Bu millet kimi seçecek? 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere sesleniyorum. 15 Temmuz'da tankçılarla anlaşıp eve gidip maç seyreder gibi ayak ayak üstüne atan bay bay Kemal'i mi, 'Ölümüne milletin yanındayım' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? 15 Temmuz'un arkasında bal gibi Amerika vardır. Bunu o gün de söyledim. 16 Temmuz'da söyledim. Sonra beni iki defa istenmeyen adam, yasaklı adam ilan ettiler. On bin defa ilan etseniz ne olur, bir milyon defa ilan etsen ne olur Amerika? Eskiden bu ülkede Amerika'nın büyükelçisi laf söylediği zaman derlerdi ki, 'Acaba bir şey mi olacak?' Herkes endişe içerisinde olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Allah'a hamdolsun, Amerikan Başkanının söylediği sözleri kimse sallamıyor." diye konuştu.