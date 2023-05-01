‘Sovyet Christian Dior’ 85 yaşında hayatını kaybetti
© SputnikSlava Zaiytsev
© Sputnik
Tasarladığı parıltılı, kabarık ve çiçek işlemeli giysileri nedeniyle ‘Sovyet Christian Dior’ ismiyle anılan Rus modacı Slava Zaiytsev’in 85 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Rus modacı Slava Zaiytsev’in moda evinden bir sözcü AFP haber ajansına demecinde, ünlü moda tasarımcısının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Sözcü ayrıca, ‘Zaiytsev’in, mart ayındaki doğum günü için düzenlenen partide çok zayıf ve güçsüz göründüğünü’ söyledi.
🕯 Today we mourn the passing of world renowned fashion designer Slava #Zaitsev.— Russia 🇷🇺 (@Russia) April 30, 2023
Born in Ivanovo, heart of textile industry, he was inspired by #Russia's folklore tradition. Peer recognition by Pierre Cardin & Marc Bohan marked his rise to intl fame.#ForeverInOurHearts 💔 pic.twitter.com/r9l57uE84J
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal da Zaitysev’in ölümünü duyurduğu haberinde onu, ‘on yıllar boyunca Sovyet ve Rus modasını belirleyen ve cesurca deneyler yapmaktan korkmayan bir yenilikçi’ olarak tanımladı.
Rus stilist Sergey Zverev ise Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Zaitysev’in ölümü uluslararası moda dünyası için çok büyük bir kayıp” dedi.
Russian fashion designer Viacheslav "Slava" Zaitsev -- dubbed the "Soviet Christian Dior" -- has died at the age of 85, his fashion house told AFP.https://t.co/sPmWkVDKKB pic.twitter.com/VriVIJAhTm— AFP News Agency (@AFP) April 30, 2023
Zaiytsev, geleneksel Rus şallarında bulunan çiçek desenleri ile süslenmiş parıltılı elbiseleriyle küresel bir başarı elde etmişti.
Rusya’nın İvanovo kasabasında doğan Zaitsev’in kariyeri onu bu küçük yerleşim yerinden Paris, New York ve Tokyo’daki büyük moda gösterilerine taşıdı.
Russie: décès du couturier Slava Zaïtsev, surnommé le "Dior rouge", à 85 anshttps://t.co/AloIoOZgdG pic.twitter.com/X9IljMP2wB— BFMTV (@BFMTV) April 30, 2023
Zaiytsev eski bir röportajında, ‘sokaklarda öylesine dolaşmaması için annesinin küçükken ona nakış işlemeyi öğrettiğini’ söylüyor. Rus moda tasarımcısı röportajında, “Akşamları Lenin Caddesi’nde kızlarla çiçek toplardık ve sonra da kumaşa işlemek için onların resimlerini çizerdim. sanat yolculuğum işte böyle başladı” diye ekliyor.
Zaiytsev, moda kariyeri boyunca pek çok ünlü Rus aktris ve şarkıcıyı giydirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski eşi Ludmila’nın da moda tasarımcısının müşterilerinden biri olduğu biliniyor.
Muere Slava Zaitsev, el diseñador ruso que impresionó a Dior, Guy Laroche o Pierre Cardin https://t.co/eSrqKytN4c— EL MUNDO (@elmundoes) May 1, 2023