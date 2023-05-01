https://sputniknews.com.tr/20230501/sovyet-christian-dior-85-yasinda-hayatini-kaybetti-1070426193.html

‘Sovyet Christian Dior’ 85 yaşında hayatını kaybetti

‘Sovyet Christian Dior’ 85 yaşında hayatını kaybetti

Tasarladığı parıltılı, kabarık ve çiçek işlemeli giysileri nedeniyle ‘Sovyet Christian Dior’ ismiyle anılan Rus modacı Slava Zaiytsev’in 85 yaşında hayatını... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T12:24+0300

2023-05-01T12:24+0300

2023-05-01T12:24+0300

slava zaiytsev

moda tasarımcısı

ölüm

rusya

sscb

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Rus modacı Slava Zaiytsev’in moda evinden bir sözcü AFP haber ajansına demecinde, ünlü moda tasarımcısının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Sözcü ayrıca, ‘Zaiytsev’in, mart ayındaki doğum günü için düzenlenen partide çok zayıf ve güçsüz göründüğünü’ söyledi.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal da Zaitysev’in ölümünü duyurduğu haberinde onu, ‘on yıllar boyunca Sovyet ve Rus modasını belirleyen ve cesurca deneyler yapmaktan korkmayan bir yenilikçi’ olarak tanımladı.Rus stilist Sergey Zverev ise Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Zaitysev’in ölümü uluslararası moda dünyası için çok büyük bir kayıp” dedi.Zaiytsev, geleneksel Rus şallarında bulunan çiçek desenleri ile süslenmiş parıltılı elbiseleriyle küresel bir başarı elde etmişti.Rusya’nın İvanovo kasabasında doğan Zaitsev’in kariyeri onu bu küçük yerleşim yerinden Paris, New York ve Tokyo’daki büyük moda gösterilerine taşıdı.Zaiytsev eski bir röportajında, ‘sokaklarda öylesine dolaşmaması için annesinin küçükken ona nakış işlemeyi öğrettiğini’ söylüyor. Rus moda tasarımcısı röportajında, “Akşamları Lenin Caddesi’nde kızlarla çiçek toplardık ve sonra da kumaşa işlemek için onların resimlerini çizerdim. sanat yolculuğum işte böyle başladı” diye ekliyor.Zaiytsev, moda kariyeri boyunca pek çok ünlü Rus aktris ve şarkıcıyı giydirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski eşi Ludmila’nın da moda tasarımcısının müşterilerinden biri olduğu biliniyor.

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slava zaiytsev, moda tasarımcısı, ölüm, rusya, sscb