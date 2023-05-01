https://sputniknews.com.tr/20230501/silahli-kavga-sirasinda-yoldan-gecen-bir-erkek-hayatini-kaybetti-esi-agir-yaralandi-1070412809.html

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir erkek hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir erkek hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşun isabet eden Hasan Önder hayatını kaybetti, Önder'in eşi ağır yaralandı. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T03:17+0300

2023-05-01T03:17+0300

2023-05-01T03:53+0300

türkiye

adana

kurşun

ölüm

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Barbaros Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.Olay sırasında yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder'e kurşunlar isabet etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı karı koca ilk müdahalenin ardından kentteki hastaneye kaldırdı.Hasan Önder'in tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, eşi Beşire Önder'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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adana

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adana, kurşun, ölüm