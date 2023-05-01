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Sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi: 'Açtım'
Sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi: 'Açtım'
Güney Koreli bir öğrenci, 'aç' olduğunu söyleyerek sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olan ve duvara koli bandıyla yapıştırılan muzu yedi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T12:55+0300
2023-05-01T12:58+0300
yaşam
muz
sanat eseri
sergi
güney kore
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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'WE' sergisinin bir parçası olan ve 'Komedyen' adıyla sanat eseri olarak sergilenen muzun kabuğu, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış halde bulundu. Muzun değil de kabuğunun koli bandıyla yapıştırıldığının görülmesi ziyaretçiler ve müze çalışanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.Çok geçmeden, Güney Koreli öğrenci Noh Huyn-soo'nun muzu yedikten sonra kabuğunu duvara bantladığı ortaya çıktı. Olay, öğrencinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde, Noh'un 'Affedersiniz, açım' diyerek muzu yediği, daha sonra kabuğunu bantla duvara yapıştırıp poz verdiği görüldü. 'Zaten yenmek için bantlanmamış mı?'Noh daha sonra yerel basına verdiği demeçte, Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyledi. Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi, olaya ilişkin açıklamasında, "İsyana karşı başka bir isyan olarak yorumlanabilir. Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Zaten orada yenmek için bantlanmamış mı?" ifadesini kullandı.Yerel basında çıkan haberlere göre müze, daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi. Öte yandan, sergilenen muzun her 2-3 günde bir değiştirildiği bildirildi. Olayı öğrendikten sonra "Hiç sorun değil" diyen 62 yaşındaki sanatçının öğrenciden tazminat istemeyeceği belirtildi.
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muz, sanat eseri, sergi, güney kore, seul
muz, sanat eseri, sergi, güney kore, seul

Sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi: 'Açtım'

12:55 01.05.2023 (güncellendi: 12:58 01.05.2023)
© AFP 2023 / Cindy Ordİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eseri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / Cindy Ord
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Güney Koreli bir öğrenci, 'aç' olduğunu söyleyerek sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olan ve duvara koli bandıyla yapıştırılan muzu yedi. Öğrenci, daha sonra muzun kabuğunu tekrar bantlayarak duvara yapıştırdı.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'WE' sergisinin bir parçası olan ve 'Komedyen' adıyla sanat eseri olarak sergilenen muzun kabuğu, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış halde bulundu.
Muzun değil de kabuğunun koli bandıyla yapıştırıldığının görülmesi ziyaretçiler ve müze çalışanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Çok geçmeden, Güney Koreli öğrenci Noh Huyn-soo'nun muzu yedikten sonra kabuğunu duvara bantladığı ortaya çıktı. Olay, öğrencinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Noh'un 'Affedersiniz, açım' diyerek muzu yediği, daha sonra kabuğunu bantla duvara yapıştırıp poz verdiği görüldü.

'Zaten yenmek için bantlanmamış mı?'

Noh daha sonra yerel basına verdiği demeçte, Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyledi.
Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi, olaya ilişkin açıklamasında, "İsyana karşı başka bir isyan olarak yorumlanabilir. Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Zaten orada yenmek için bantlanmamış mı?" ifadesini kullandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre müze, daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi.
Öte yandan, sergilenen muzun her 2-3 günde bir değiştirildiği bildirildi.
Olayı öğrendikten sonra "Hiç sorun değil" diyen 62 yaşındaki sanatçının öğrenciden tazminat istemeyeceği belirtildi.
Erotik shop açılan 'Masumlar Apartmanı' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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