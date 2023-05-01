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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Selvi: Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?
Selvi: Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingiyle ilgili olarak, "Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?"... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T09:33+0300
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2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
ak parti
recep tayyip erdoğan
izmir
miting
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İzmir mitingiyle ilgili olarak, "Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?" yorumunu yaptı.Selvi, Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın İzmir mitingini değerlendirdiği yazısında, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230430/cumhurbaskani-erdogan-baskent-millet-bahcesinde-duzenlenen-ankara-mitingine-katiliyor-1070396449.html
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abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, izmir, miting
abdulkadir selvi, ak parti, recep tayyip erdoğan, izmir, miting

Selvi: Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?

09:33 01.05.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© DHA
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingiyle ilgili olarak, "Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?" yorumunu yaptı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İzmir mitingiyle ilgili olarak, "Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?" yorumunu yaptı.
Selvi, Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın İzmir mitingini değerlendirdiği yazısında, şunları yazdı:

"İzmir’de CHP’nin mitingi demek eksik kalır. Millet İttifakı’nın mitingi vardı. Zaten kürsüye Millet İttifakı liderleri çıktı. İzmir mitingi kalabalıktı. Ama Muharrem İnce’nin 2018’deki mitinginin gerisindeydi. Gündoğdu Meydanı’ndan denize taşan kalabalık yoktu. CHP’nin İzmir listesindeki sıkıntılar miting meydanına yansımıştı. Atatürk’e hakaret eden Yüksel Taşkın’ı İzmir’de aday yaparsan böyle olur. İzmir mitinginde Temel Karamoallaoğlu’nu, Ali Babacan’ı, Gültekin Uysal’ı, Ahmet Davutoğlu’nu, Meral Akşener’i izledim. Sağcı liderlerin CHP seçmeni ile olan doku uyuşmazlığı İzmir’de kendini hissettirdi. Mitingin sonunda Millet İttifakı liderleri ilk kez birlikte sahneye çıkıp halkı selamladılar. 2018 ve 2019 tarihlerinde Gündoğdu Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemiştim. Erdoğan’ın cumartesi günkü İzmir mitingi daha öncekilerden daha kalabalıktı. İzmir’i bilenler AK Parti’nin yüzde 50 oy aldığı 2009 ve 2014 seçimlerindeki kalabalığa benzettiler. Erdoğan İzmir’de son dönemlerin en kalabalık mitinglerinden birini yaptı. Hani Erdoğan kaybettiydi? Kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?"

Cumhur İttifakı'nın Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız, İHA'ları SİHA'ları alamazsınız, Akıncı'ları alamazsınız, alamayacaksınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu milletin elinden TEKNOFEST'i, Kızılelma'yı alamazsınız
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