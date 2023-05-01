https://sputniknews.com.tr/20230501/sanliurfada-derbi-sonrasi-taraftarlar-arasinda-kavga-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti-1070413643.html
Şanlıurfa'da derbi sonrası taraftarlar arasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti
Şanlıurfa'da derbi sonrası taraftarlar arasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti
Şanlıurfa Siverek'te Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri taraflara biber... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T04:55+0300
2023-05-01T04:55+0300
2023-05-01T04:56+0300
derbi
türkiye
şanlıurfa
kavga
taraftar
beşiktaş
galatasaray
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.
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derbi, şanlıurfa, kavga, taraftar, beşiktaş, galatasaray
derbi, şanlıurfa, kavga, taraftar, beşiktaş, galatasaray
Şanlıurfa'da derbi sonrası taraftarlar arasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti
04:55 01.05.2023 (güncellendi: 04:56 01.05.2023) Abone ol
Şanlıurfa Siverek'te Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri taraflara biber gazıyla müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.
Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.
Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.
Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.