https://sputniknews.com.tr/20230501/sanliurfada-derbi-sonrasi-taraftarlar-arasinda-kavga-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti-1070413643.html

Şanlıurfa'da derbi sonrası taraftarlar arasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Şanlıurfa'da derbi sonrası taraftarlar arasında kavga: Polis biber gazıyla müdahale etti

Şanlıurfa Siverek'te Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri taraflara biber... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T04:55+0300

2023-05-01T04:55+0300

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derbi

türkiye

şanlıurfa

kavga

taraftar

beşiktaş

galatasaray

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrası her iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.Üzerlerinde taraftarı oldukları takımların forması olan iki grup, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Birbirlerine taş ve soplarla saldıran taraftarları olay yerine sevk edilen polis ekipleri ayırmaya çalıştı.Polis ekipleri, kavganın büyümesi üzerine taraflara biber gazıyla müdahale etti.Ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi alındı.

türkiye

şanlıurfa

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derbi, şanlıurfa, kavga, taraftar, beşiktaş, galatasaray