https://sputniknews.com.tr/20230501/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-patlama-nedeniyle-bir-yuk-treni-raydan-cikti-1070434800.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki patlama nedeniyle bir yük treni raydan çıktı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki patlama nedeniyle bir yük treni raydan çıktı

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde ilerleyen bir yük treninin vagonlarından birinin, şu an için tanımlanamayan bir patlayıcının infilak etmesi... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T14:34+0300

2023-05-01T14:34+0300

2023-05-01T14:34+0300

rusya

ukrayna

bryansk

tren

tren kazası

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Bryansk ile Uneça kasabasını birbirine bağlayan demiryolu üstünde tanımlanamayan bir patlayıcının infilak etmesiyle, burada ilerleyen bir yük treninin vagonlarından birisinin raydan çıktığını duyurdu.Yaşananlar sebebiyle kimsenin zarar görmediğini kaydeden Bryansk Valisi, söz konusu demiryolu hattında trafiğin, güvenlik servislerinin çalışmaları sebebiyle durdurulduğunu ekledi.Söz konusu olay, Ukrayna güçlerinin Bryansk’taki bir köye saldırması sonucunda dört sivilin hayatını kaybetmesini izliyor.Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon sırasında rus demiryollarına başka saldırılar da düzenlenmişti.Bu sırada Rusya’nın kuzeyinde yer alan Leningrad bölgesinin Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgedeki elektrik hatlarında bir patlama yaşandığını açıkladı. Drozdenko daha sonra, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) söz konusu olayla ilgili sabotaj ihtimali üstünde durduğunu belirtti.

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rusya, ukrayna, bryansk, tren, tren kazası