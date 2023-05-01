https://sputniknews.com.tr/20230501/rusya-ukraynada-ordu-icin-cephane-ureten-tesisleri-vurduk-1070442301.html
Rusya: Ukrayna’da ordu için cephane üreten tesisleri vurduk
Rusya: Ukrayna’da ordu için cephane üreten tesisleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün gece Ukrayna’nın askeri üretim tesislerine hava saldırıları düzenlediklerini belirtti. Saldırılar sonucunda... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T16:27+0300
2023-05-01T16:27+0300
2023-05-01T16:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya
hava operasyonu
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus hava güçlerinin dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin hedef alındığı saldırılar düzenlediklerini, belirlenen hedeflerden her birinin vurulduğunu belirtti.Savunma yetkilileri, saldırılar sonucunda Ukrayna ordusu için cephane ve silah üreten tesislerin tahrip olduğunu ve buralarda üretimin durduğunu ekledi.Bununla beraber söz konusu tesislerin yerleri belirtilmedi.Ukrayna’da dün gece başkent Kiev ve Dnepropetrovsk dahil pek çok bölgede siren ve hava savunma sistemleri devreye girmişti.
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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava operasyonu
ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava operasyonu
Rusya: Ukrayna’da ordu için cephane üreten tesisleri vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün gece Ukrayna’nın askeri üretim tesislerine hava saldırıları düzenlediklerini belirtti. Saldırılar sonucunda Ukrayna’nın cephane ve silah üreten bazı tesislerinde üretimin durduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus hava güçlerinin dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin hedef alındığı saldırılar düzenlediklerini, belirlenen hedeflerden her birinin vurulduğunu belirtti.
Savunma yetkilileri, saldırılar sonucunda Ukrayna ordusu için cephane ve silah üreten tesislerin tahrip olduğunu ve buralarda üretimin durduğunu ekledi.
Bununla beraber söz konusu tesislerin yerleri belirtilmedi.
Ukrayna’da dün gece başkent Kiev ve Dnepropetrovsk dahil pek çok bölgede siren ve hava savunma sistemleri devreye girmişti.