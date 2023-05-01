https://sputniknews.com.tr/20230501/rusya-ukraynada-ordu-icin-cephane-ureten-tesisleri-vurduk-1070442301.html

Rusya: Ukrayna’da ordu için cephane üreten tesisleri vurduk

Rusya: Ukrayna’da ordu için cephane üreten tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, dün gece Ukrayna’nın askeri üretim tesislerine hava saldırıları düzenlediklerini belirtti. Saldırılar sonucunda... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T16:27+0300

2023-05-01T16:27+0300

2023-05-01T16:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya

hava operasyonu

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus hava güçlerinin dün gece Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin hedef alındığı saldırılar düzenlediklerini, belirlenen hedeflerden her birinin vurulduğunu belirtti.Savunma yetkilileri, saldırılar sonucunda Ukrayna ordusu için cephane ve silah üreten tesislerin tahrip olduğunu ve buralarda üretimin durduğunu ekledi.Bununla beraber söz konusu tesislerin yerleri belirtilmedi.Ukrayna’da dün gece başkent Kiev ve Dnepropetrovsk dahil pek çok bölgede siren ve hava savunma sistemleri devreye girmişti.

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ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya, hava operasyonu