https://sputniknews.com.tr/20230501/putin-1-mayista-emek-kahramani-nisanlarini-sundu-1070446327.html

Putin 1 Mayıs’ta Emek Kahramanı nişanlarını sundu

Putin 1 Mayıs’ta Emek Kahramanı nişanlarını sundu

Rusya lideri Putin, 1 Mayıs’ta ülkesinin en önemli devlet nişanlarından birisi olan Emek Kahramanı madalyalarını takdim etti. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T17:56+0300

2023-05-01T17:56+0300

2023-05-01T17:56+0300

dünya

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mayıs vesilesiyle 5 Rus vatandaşa Emek Kahramanı nişanlarını takdim etti.Emek Kahramanı nişanlarını alan vatandaşların, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’e bağlı havacılık sektörü ve endüstri için gaz türbini motoru geliştiren ODK-Aviadvigatel şirketinin CEO’su ve Baştasarımcısı Aleksandr İnozemtsev; Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Soyuz Çifte Teknolojiler Merkezi Başkanı Yuriy Milehin; Altay Bölgesi’nde faaliyet gösteren Biysk Keten Şirketi’nin CEO’su olan 65 yıldır tekstil sektöründe çalışan Lev Kalenov; Moskova Bölgesi’nin Volokolamsk şehrindeki 1 No’lu Gymnasium’un öğretmeni olan ve toplam 62 yıl öğretmenlik kariyerine sahip Tatyana Baburova; Priargunsk Madencilik Şirketi’nin çalışanı olan Rusya’nın Onurlu Madencisi nişanı sahibi Eduard Şerbin’in olduğu ifade edildi.Emek Nişanı, Rusya’nın gelişmesi için önemli çalışmalar ortaya çıkaran kişilere, verdikleri emek karşılığında her sene 1 Mayıs’ta verilen bir ödül.

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