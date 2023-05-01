Prof. Dr. Uzun: Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
09:00
10 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
10:28
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Kahraman: Devrimciliğin en büyük özelliği umut
17:05
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
18:16
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
18:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hiç kadın milletvekili çıkarmadığı iller
19:17
5 dk
ÖZEL HABER
Trabzon ve Soçi arasında feribot seferleri başlıyor
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Emad Abşenas: ABD’nin medya terörü Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
20:16
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
20:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Millet İttifakı'nın bilişime bakış açısı nasıl?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
3 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
15:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230501/prof-dr-uzun-astim-tamamen-kontrol-altina-alinabilir-ve-bu-hastalar-normal-bir-hayat-yasayabilir-1070432945.html
Prof. Dr. Uzun: Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir.
Prof. Dr. Uzun: Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T14:13+0300
2023-05-01T14:13+0300
yaşam
astım
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1d/1055948226_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_66f18e714013a7ba5fd1b0c579af8b64.jpg
Prof. Dr. Uzun hastalığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mayıs ayının ilk salı gününün "Dünya Astım Günü" olarak kutlandığını söyledi.Astımın hem çocuklarda hem de erişkinlerde sık görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Uzun, etkili tedavileri bulunmasına karşın dünyada sıklığı en fazla artma eğilimindeki hastalıklar arasında yer aldığına dikkati çekti.Hastalığın artmasında değişen çevre ve yaşam koşulları suçlanmakla birlikte kesin nedenin ortaya konulamadığını belirten Uzun, "Astıma 'modern çağın hastalığı' da denilebilir. Hastalık, bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte her 10 ile 12 kişiden birisinin astım olduğu bilinmektedir. Bu sıklık çocuklarda bir miktar daha fazladır. Ülkemizde 4 milyon, dünyada ise 300 milyondan fazla astım hastası olduğu varsayılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde hastalığı tamamen ortadan kaldıracak mucizevi bir ilaç ya da başka bir tedavi yoktur. Tedavisinin amacı, hastalığa bağlı şikayetlerin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirebilmesidir." diye konuştu.Uygun ilaç tedavisi ve astımı tetikleyen durumlardan kaçınılmasıyla hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınabileceğini aktaran Uzun, şöyle devam etti:"Bu hastalıkla ilgili insanlarda bazı ön yargılar vardır. Hastalığı olduğunu öğrenenler ilk başta ciddi moral bozukluğu içine girer. Hiçbir zaman bu hastalıktan kurtulamayacaklarını, nefes açıcı spreylere ömür boyu muhtaç olacaklarını düşünürler. Bu moral bozukluğu hastalıklarının daha da ilerlemesine ve belki de ilaçları kullanmamalarına yol açabilir. Oysa bu korkular tamamen yanlıştır, astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir. Astım hastası olup olimpiyat şampiyonu olan yüzücüler, futbolcular ve şarkıcılar var. Bu hastalık bir yaşam tarzıdır."İlacın doğru ve düzenli kullanımı önem taşıyorUzun, her hastalıkta olduğu gibi astımda da hasta eğitiminin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Astım ilaçları çoğunlukla normal hap veya iğnelerden farklı olarak solunum yoluyla kullanılır. Hastalar çoğu zaman bunu hava yolu ile kullanıldıkları için ilaçlarının arasında bile saymaz. Bunun temel amacı, hem ilacın hasta olan akciğerlere direkt ulaşması hem de kana karışarak oluşturabileceği yan etkileri azaltmaktır. Bu nedenle zannedildiğinin aksine astım ilaçları, ağızdan ya da damardan kullanılanlara göre çok masum ilaçlardır.Bir diğer doğru olmayan korku, astım ilaçlarının alışkanlık yapıcı etkisi olduğudur. Astımda iki grup ilaç bulunmaktadır. Birinci gruptaki ilaçlar, hastalığın uzun dönemde kontrol altına alınmasını ve hastalığa bağlı belirtilerin ortadan kalkmasını sağlar. Böylece hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonlar önlenir. İkinci gruptakiler ise nefes açıcı ilaçlardır. Bunlar, hastanın birkaç dakika içinde nefesinin açılmasını sağlar. İşte bu noktada çok sık hata yapılır. Hastalar anında nefeslerini açtığı için nefes açıcı ilaçlarını sık kullanır ama esas hastalığı kontrol altına alacak ilaçlarını anında etkisini görmedikleri için ihmal eder. Bu da kısır döngü oluşturur. İlaçlarını aldıktan kısa zaman sonra nefeslerinin tekrar daralmasına yol açar."Prof. Dr. Uzun, Dünya Astım Günü'nün bu yılki temasının, "Astımda doğru tanı ve doğru tedavi için el ele" olduğunu dile getirerek, "Dünyada ve ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili gereken her türlü ilaç bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisi ve astım hastalarının eğitimi ile hastalık kontrol altına alınabilir ve astımlılar yaşamlarına hastalık nedeniyle kısıtlanmadan devam edebilir. Hastalığın doğru tanısı için çoğu zaman şikayetlerin özellikleri, fizik muayene, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yeterlidir." diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1d/1055948226_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cbf26279341be9df764420804b7a1533.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
astım, türkiye
astım, türkiye

Prof. Dr. Uzun: Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir.

14:13 01.05.2023
© AAAstım
Astım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir. Astım hastası olup olimpiyat şampiyonu olan yüzücüler, futbolcular ve şarkıcılar var. Bu hastalık bir yaşam tarzıdır." dedi.
Prof. Dr. Uzun hastalığa dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mayıs ayının ilk salı gününün "Dünya Astım Günü" olarak kutlandığını söyledi.
Astımın hem çocuklarda hem de erişkinlerde sık görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Uzun, etkili tedavileri bulunmasına karşın dünyada sıklığı en fazla artma eğilimindeki hastalıklar arasında yer aldığına dikkati çekti.
Hastalığın artmasında değişen çevre ve yaşam koşulları suçlanmakla birlikte kesin nedenin ortaya konulamadığını belirten Uzun, "Astıma 'modern çağın hastalığı' da denilebilir. Hastalık, bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte her 10 ile 12 kişiden birisinin astım olduğu bilinmektedir. Bu sıklık çocuklarda bir miktar daha fazladır. Ülkemizde 4 milyon, dünyada ise 300 milyondan fazla astım hastası olduğu varsayılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde hastalığı tamamen ortadan kaldıracak mucizevi bir ilaç ya da başka bir tedavi yoktur. Tedavisinin amacı, hastalığa bağlı şikayetlerin kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirebilmesidir." diye konuştu.
Uygun ilaç tedavisi ve astımı tetikleyen durumlardan kaçınılmasıyla hastalığın belirtilerinin kontrol altına alınabileceğini aktaran Uzun, şöyle devam etti:
"Bu hastalıkla ilgili insanlarda bazı ön yargılar vardır. Hastalığı olduğunu öğrenenler ilk başta ciddi moral bozukluğu içine girer. Hiçbir zaman bu hastalıktan kurtulamayacaklarını, nefes açıcı spreylere ömür boyu muhtaç olacaklarını düşünürler. Bu moral bozukluğu hastalıklarının daha da ilerlemesine ve belki de ilaçları kullanmamalarına yol açabilir. Oysa bu korkular tamamen yanlıştır, astım tamamen kontrol altına alınabilir ve bu hastalar normal bir hayat yaşayabilir. Astım hastası olup olimpiyat şampiyonu olan yüzücüler, futbolcular ve şarkıcılar var. Bu hastalık bir yaşam tarzıdır."

İlacın doğru ve düzenli kullanımı önem taşıyor

Uzun, her hastalıkta olduğu gibi astımda da hasta eğitiminin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Astım ilaçları çoğunlukla normal hap veya iğnelerden farklı olarak solunum yoluyla kullanılır. Hastalar çoğu zaman bunu hava yolu ile kullanıldıkları için ilaçlarının arasında bile saymaz. Bunun temel amacı, hem ilacın hasta olan akciğerlere direkt ulaşması hem de kana karışarak oluşturabileceği yan etkileri azaltmaktır. Bu nedenle zannedildiğinin aksine astım ilaçları, ağızdan ya da damardan kullanılanlara göre çok masum ilaçlardır.
Bir diğer doğru olmayan korku, astım ilaçlarının alışkanlık yapıcı etkisi olduğudur. Astımda iki grup ilaç bulunmaktadır. Birinci gruptaki ilaçlar, hastalığın uzun dönemde kontrol altına alınmasını ve hastalığa bağlı belirtilerin ortadan kalkmasını sağlar. Böylece hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonlar önlenir. İkinci gruptakiler ise nefes açıcı ilaçlardır. Bunlar, hastanın birkaç dakika içinde nefesinin açılmasını sağlar. İşte bu noktada çok sık hata yapılır. Hastalar anında nefeslerini açtığı için nefes açıcı ilaçlarını sık kullanır ama esas hastalığı kontrol altına alacak ilaçlarını anında etkisini görmedikleri için ihmal eder. Bu da kısır döngü oluşturur. İlaçlarını aldıktan kısa zaman sonra nefeslerinin tekrar daralmasına yol açar."
Prof. Dr. Uzun, Dünya Astım Günü'nün bu yılki temasının, "Astımda doğru tanı ve doğru tedavi için el ele" olduğunu dile getirerek, "Dünyada ve ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili gereken her türlü ilaç bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisi ve astım hastalarının eğitimi ile hastalık kontrol altına alınabilir ve astımlılar yaşamlarına hastalık nedeniyle kısıtlanmadan devam edebilir. Hastalığın doğru tanısı için çoğu zaman şikayetlerin özellikleri, fizik muayene, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri yeterlidir." diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала