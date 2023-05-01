https://sputniknews.com.tr/20230501/prof-dr-naci-gorurden-marmara-depremi-uyarisi-bagimsizligimizi-kaybederiz-1070415074.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bağımsızlığımızı kaybederiz

Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bağımsızlığımızı kaybederiz

Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T08:40+0300

2023-05-01T08:40+0300

2023-05-01T08:40+0300

türkiye

türkiye

istanbul

marmara denizi

marmara depremi

istanbul depremi

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NTV’den Melike Şahin’in haberine göre, Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, “Komplo teorisi gibi bir şey değil bu.” dedi.100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi. “Marmara depremi olduğu takdirde Marmara bölgesi ekonominin çarkları durur. Marmara bölgesi diz üstü çöker.” diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek “Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230430/naci-gorur-onlem-alinmazsa-istanbul-nufusunun-ucte-biri-gocuk-altinda-kalabilir-1070396242.html

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